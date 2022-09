Yên Định tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản

Nhằm quản lý và bảo vệ có hiệu quả tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường, sinh thái, những năm qua huyện Yên Định đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực này. Nhờ đó, hoạt động khai thác khoáng sản dần đi vào nền nếp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Yên Lâm thực hiện phương pháp khai thác cắt tầng, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản.

Trên cơ sở quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, UBND huyện Yên Định đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng chức năng, ngành, đơn vị và UBND các xã, thị trấn về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản; chỉ đạo các đơn vị khai thác khoáng sản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Khoáng sản cho UBND cấp xã và các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp với thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, lực lượng công an huyện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản đối với các đơn vị đang hoạt động khai thác khoáng sản nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Yên Định có 5 nhà máy sản xuất gạch ngói, 7 nhà máy sản xuất gạch không nung, 4 doanh nghiệp hoạt động khai thác cát và 37 doanh nghiệp, với 38 mỏ đá ở 4 xã, thị trấn, trong đó tập trung chủ yếu ở thị trấn Yên Lâm, với 36 mỏ đá vôi được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác và thuê đất, với thời hạn khai thác từ 12 đến 30 năm.

Nhìn chung, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện trong những năm qua đã cơ bản đi vào nền nếp, nghiêm túc thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản. Qua công tác kiểm tra, các đơn vị khai thác khoáng sản được cấp phép trên địa bàn đã có ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định của tỉnh, của địa phương, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn lao động. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm mở rộng quy mô, công suất, thiết bị hiện đại, công nghệ khai thác có hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc khai thác trong mốc giới, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh và các biện pháp bảo vệ môi trường...

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị khai thác khoáng sản chưa thực hiện đúng quy định trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và vận chuyển khoáng sản. Trong năm 2020, UBND huyện Yên Định đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, đã phát hiện, xử lý hành chính 10 trường hợp vi phạm, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 105 triệu đồng. Ngoài ra, Công an huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thành lập chuyên án xử lý lập biên bản vi phạm và trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH Nhật Linh tại xã Yên Thái, với số tiền 470 triệu đồng. Đầu năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên huyện tạm dừng việc kiểm tra, giám sát về hoạt động khai thác khoáng sản. Từ tháng 7-2021 đến nay, UBND huyện đã kiểm tra 26 doanh nghiệp hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng tại thị trấn Yên Lâm, thị trấn Quý Lộc và xã Định Tăng. Cùng với đó, hằng năm Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện còn phối hợp với các cơ quan chức năng, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trong quá trình khai thác chưa đảm bảo các quy định của pháp luật, các loại phương tiện vận chuyển quá tải trọng làm hư hỏng đường giao thông, ảnh hưởng môi trường sống của người dân...

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện, thời gian tới, ngoài việc tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về Luật Khoáng sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan, huyện Yên Định tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Yêu cầu các xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản; lắp đặt, kết nối camera từ khu vực mỏ, khu vực sản xuất chế biến khoáng sản của các doanh nghiệp về đơn vị mình để theo dõi, quản lý và giám sát trữ lượng khai thác; tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng dân cư trong công tác kiểm tra, giám sát đơn vị khai thác khoáng sản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ khai thác tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; đảm bảo an toàn lao động, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động...

Bài và ảnh: Công Quang