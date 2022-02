Từ đêm 22-02 không khí lạnh có khả năng được tăng cường thêm

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh, hiện nay (21-2), không khí lạnh có cường độ ổn định. Dự báo từ đêm 22-2 không khí lạnh có khả năng được tăng cường thêm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (21-2) ở Thanh Hoá có mưa nhỏ vài nơi, trời tiếp tục rét hại. Nhiệt độ không khí lúc 13h ngày 21-2 phổ biến từ 13 – 14 độ C. Gió Đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, ngoài khơi cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển động.

Dự báo đêm nay và ngày mai (22-2) ở Thanh Hoá trời có mưa nhỏ vài nơi vào đêm và sáng sớm, trời tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày 12 - 15 độ C; nhiệt độ không khí thấp nhất từ 7 - 9 độ C. Trong đất liền có gió Đông Bắc cấp 2 - 3; ven Biển có nơi cấp 4, vùng Biển ngoài khơi cấp 6, giật cấp 7, Biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Từ đêm 22/02 không khí lạnh có khả năng được tăng cường thêm.

BĐT (Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa)