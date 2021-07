Từ 22 đến 25 -7, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị đón đợt mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Từ đêm 22 - 7 đến ngày 25 - 7, dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm/đợt, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có nơi trên 200mm/đợt.

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên từ đêm 21 - 7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, vùng mưa tiếp tục dịch chuyển xuống phía Nam.

Từ đêm 22 - 7 đến ngày 25 - 7, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm/đợt, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có nơi trên 200mm/đợt.

Theo đó, từ ngày 22 đến 25-7, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m; khu vực Thanh Hóa và Nghệ An, các sông suối thượng lưu có khả năng xuất hiện lũ với biên độ lũ lên từ 3-6m, hạ lưu từ 1-2m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực miền núi các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Các vùng trũng thấp, ven sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cần đề phòng khả năng ngập úng cục bộ.

Linh Trường (tổng hợp).