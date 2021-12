Tin không khí lạnh tăng cường

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thanh Hóa, nhiệt độ không khí thấp nhất sáng sớm nay giảm 2 - 4 độ C so với 24 giờ qua và phổ biến từ 15 - 17 độ C.