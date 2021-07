Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp

Thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa Gió mạnh trên biển: Từ chiều nay (7-7) trên vùng biển Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2.0 - 3.0 m; Biển động mạnh. Gió mạnh trên đất liền: Từ chiều tối và đêm nay (7-7) trên đất liền Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Cảnh báo mưa lớn: Do ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gió đông nam sau bão hoạt động mạnh nên từ hôm nay (7-7) đến sáng 10-7 toàn tỉnh có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa có thể đạt từ 100 - 200mm/đợt, riêng các huyện, thị: TX Nghi Sơn, Quảng Xương, Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Thường Xuân, Lang Chánh có nơi trên 200mm/đợt.