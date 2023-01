Thời tiết Tết Nguyên đán Quý Mão ra sao?

Rét đậm, rét hại tập trung ở các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ. Ở Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bao gồm Hà Nội, Tết này không quá rét, nhiệt độ ban ngày khoảng 20 độ C.

Về xu hướng thời tiết dài hạn hơn trong tháng 1 này, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng sẽ không quá rét, dự báo mức nhiệt phổ biến cao hơn mọi năm từ 0,5-1 độ C do không khí lạnh hoạt động có cường độ yếu hơn so với tháng 12/2022 và yếu hơn trung bình tháng 1 mọi năm.

Rét đậm, rét hại xảy ra tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Ở Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bao gồm Hà Nội, Tết này không quá rét.

Với các khu vực Quảng Bình đến Bình Thuận xu hướng từ giờ đến Tết Nguyên đán đáng chú ý là sẽ có mưa nhiều hơn so với mọi năm. Dự báo sẽ mưa nhiều hơn khoảng 10-30mm; riêng khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi cao hơn từ 30-60mm so với trung bình nhiều năm. Ngay cuối tuần này có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết sẽ chủ đạo là nắng do đã vào mùa khô. Mưa trái mùa có khả năng xuất hiện về chiều tối nhưng sẽ không lớn.

Thời tiết cụ thể ngày 3/1:

Bắc Bộ, Trung Bộ

Tạnh ráo, không mưa, việc đi lại của mọi người được thuận tiện trong ngày đi học, đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Dự báo trong ngày 3/1, Hà Nội sẽ duy trì trạng thái nhiều mây, tạnh ráo. Buổi sáng trời rét, nhiệt độ từ 16-18 độ C. Đến chiều, không khí ấm hơn khi mà nhiệt độ tăng lên 20-21 độ C.

Trung Bộ

Dự báo từ Quảng Bình đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Khả năng từ 5/1, khu vực này sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo VTV