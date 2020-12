Thanh Hóa: Từ ngày 15-12, nhiệt độ xuống thấp

Từ ngày 15-12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do không khí lạnh mạnh di chuyển xuống phía Nam nên từ sáng 14-12, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, trưa và chiều 14-12 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Dự báo không khí lạnh sẽ gây mưa vừa, mưa to khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét.

Từ ngày 15/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Thủ đô Hà Nội chiều 14/12 có mưa; trời chuyển rét. Từ ngày 15/12 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C. Các chuyên gia khí tượng thủy văn hướng dẫn người dân ra đường cần chuẩn bị áo ấm và giữ cơ thể ấm, tránh cảm lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam có nơi 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi trong thời gian mưa rét, các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo nông dân không thả rông đàn trâu bò; trong thời gian rét đậm, rét hại chú ý dùng bạt che chuồng trại, dùng rơm rạ ủ ấm cho vật nuôi, bảo đảm nguồn thức ăn xanh, bổ sung thêm các loại thức ăn như cám, gạo, ngô, tinh bột để đủ dinh dưỡng cho vật nuôi phát triển.

Trên biển, ngày 14/12 gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước vùng ven biển Đông Nam Bộ đang lên theo thủy triều. Từ ngày 14-16/12, đỉnh triều tại các vùng ven biển Nam Bộ tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao, từ ngày 17/12 sẽ giảm dần. Đỉnh triều cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,35m vào rạng sáng 16/12. Do ảnh hưởng của triều cường, nguy cơ ngập úng cao có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ gồm: Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian ngập sâu nhất diễn ra trong khoảng thời gian từ 0-4 giờ và từ 15-19 giờ các ngày 15-16/12.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do triều cường; thường xuyên theo dõi trên các phương tiện truyền thông về diễn biến của đợt triều cường, thông báo cho người dân địa phương biết để chủ động ứng phó. Lực lượng Cảnh sát Giao thông điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng do triều cường.

BĐT