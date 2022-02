Thanh Hóa: Trời hửng nắng, chuyển trạng thái rét khô

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, do Bắc Bộ đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tiếp tục xuống thấp, khu vực chuyển sang trạng thái rét khô.

Thức ăn được chuẩn bị, bổ sung đầy đủ cho con nuôi để tăng sức đề kháng, chống chịu với rét đậm, rét hại.

Theo cơ quan khí tượng, do bộ phận không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, nên từ ngày 23 đến 24-2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, ngày có nắng; trời rét đậm, có nơi rét hại.

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khô nên các ngày từ 23 đến ngày 25-2 ở Thanh Hoá chủ yếu không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng trời giá, rét. Từ ngày 26/02 không khí lạnh có thể suy yếu, nhiệt độ không khí sẽ tăng dần và có khả năng chấm dứt đợt rét đậm, rét hại này.

Sáng 23-2, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thanh Hóa. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khô nên các ngày từ 23 đến ngày 25-2 ở Thanh Hoá chủ yếu không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng trời giá, rét; nhiệt độ không khí cao nhất ban ngày phổ biến từ 18 – 20 độ C, nhiệt độ thấp nhất ban đêm có thể xuống 6 – 8 độ C, nhiệt độ không khí trung bình ngày 12 – 15 độ C; trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong đất liền có gió Đông Bắc cấp 2 - 3; ven Biển có nơi cấp 4, vùng Biển ngoài khơi cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, Biển động, sóng biển cao nhất từ 1,5 - 2,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Dự báo từ ngày 26-2 không khí lạnh có thể suy yếu, nhiệt độ không khí sẽ tăng dần và có khả năng chấm dứt đợt rét đậm, rét hại này.

BĐT