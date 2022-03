Thanh Hóa: Nhiệt độ giảm nhẹ, xuất hiện mưa giông dải dác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây đang dịch chuyển sang phía Đông nên ngày 16-3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông; riêng vùng núi cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24h, có nơi trên 90mm/24h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực miền núi.

Ảnh minh họa.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Trước đó, ngày 15-3 do ảnh hưởng của hội tụ gió ở mực 5.000m đã khiến mưa rào và dông quay trở lại Bắc Bộ, khu vực đồng bằng cũng nằm trong diện ảnh hưởng của đợt mưa này. Trong khi đó, nhiều nơi ở Tây Bắc Bộ oi nóng khi nhiệt độ trong ngày lên đến 28-30 độ C, có nơi trên 31 độ C. Ban đêm, nền nhiệt hạ nhanh xuống ngưỡng 19-22 độ C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, sương mù xuất hiện vào sáng sớm.

Cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 3-2022, các đợt không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ suy giảm dần về cường độ và tiếp tục có xu hướng lệch đông, gây ra tình trạng sương mù, mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng sớm.

BĐT