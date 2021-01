Thanh Hóa: Không khí lạnh suy yếu dần, ban ngày trời nắng hanh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh có cường độ suy yếu dần. Từ ngày 13-1, miền Bắc tăng nhiệt rõ rệt, có nắng hanh. Nhiệt độ ngày và đêm chênh nhau nhiều, cảm giác rét buốt vẫn xuất hiện về đêm và sáng sớm.

Ảnh: Afamily

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa, phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, phía Nam có nơi trên 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Trong ngày 13-1, do ảnh hưởng của không khí lạnh khô nên khu vực Thanh Hóa chủ yếu không mưa, đêm và sáng trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét tập trung ở các huyện vùng núi cao như Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lạc) với nhiệt độ không khí thấp nhất xuống 6 - 8 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 6 độ C; ban ngày trời nắng và khô hanh với nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến từ 17 - 19 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất trong không khí xuống 30 - 40%. Gió Đông bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, ngoài khơi cấp 5, có lúc cấp 6, Biển động nhẹ, sóng biển cao từ 0.7 – 1.8 m.

Tại các khu vực vùng núi cao, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người già, trẻ nhỏ, khách du lịch, học sinh, nhất là tại các trường nội trú ở vùng núi cao. Đó là hạn chế hoạt động dưới trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, đồng thời căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương để chủ động cho học sinh nghỉ học.

Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại. Để giảm thiệt hại cho vật nuôi và cây trồng, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân vùng núi thực hiện tốt công tác phòng, chống rét và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là diện tích mạ, đảm bảo gieo cấy theo kế hoạch; tăng cường gia cố, che chắn chuồng trại, tích trữ thức ăn cho gia súc. Đặc biệt, người dân tránh chăn thả gia súc, gia cầm và vật nuôi ra bãi, mé rừng trong những ngày thời tiết diễn biến cực đoan nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro.

Nhận định thêm về thời tiết thời gian tới, cơ quan khí tượng cho biết, trong tháng 1 và tháng 2, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nhiệt độ trung bình tháng thấp hơn 0,5-1 độ C so với cùng kỳ nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại trong giai đoạn này khả năng kéo dài 5-7 ngày và duy trì lâu hơn ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

BĐT