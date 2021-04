Thanh Hóa: Cảnh báo có mưa giông, trời chuyển lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Ảnh: TTXVN

Từ ngày 16-4 đến đêm 17-4 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-120 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt. Từ đêm 16 đến ngày 17-4 ở Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, vùng núi phía Tây cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Từ đêm 16-4, ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, hiện nay xu thế nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục trong pha lạnh và hiện tượng La Nina (lớp nước biển bề mặt lạnh đi dị thường) còn duy trì từ nay đến khoảng tháng 5-2021 với xác suất khoảng 60%. Sau đó sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính vào đầu hè năm 2021 và có khả năng duy trì trạng thái trung tính cho đến những tháng đầu năm 2022.

Đáng chú ý, tháng 4 là thời điểm giao mùa ở cả Bắc Bộ và Nam Bộ, trạng thái thời tiết trung tính, có sự giao thoa giữa nóng và lạnh), các hiện tượng thời tiết, khí hậu thường có những biến động mạnh. Vì vậy, các địa phương cần lưu ý đề phòng bão mạnh; mưa lớn cục bộ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá có thể xảy ra trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là các tháng mùa mưa bão.

BĐT