Sớm giải quyết tình trạng mất nước tại các giếng khoan trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Những ngày này, nắng nóng kéo dài lại càng khiến cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn các xã Xuân Hòa, Thọ Hải, Xuân Thiên... thuộc huyện Thọ Xuân rơi vào tình cảnh khó khăn bởi thiếu nguồn nước sạch, họ phải chật vật tìm nguồn nước để phục vụ sinh hoạt...

Hộ dân xã Xuân Thiên có giếng khoan bị mất nước gây khó khăn cho đời sống và sinh hoạt.

Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn các xã: Xuân Hòa, Thọ Hải, Xuân Thiên, Phú Xuân, Thọ Diên thuộc huyện Thọ Xuân xảy ra hiện tượng sụt giảm mực nước, mất nước cục bộ tại các giếng đào, giếng khoan phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân trong vùng. Cụ thể, tại xã Xuân Hòa có 213 hộ, xã Thọ Hải có 449 hộ, xã Thọ Diên có 42 hộ, xã Xuân Thiên có 68 hộ và xã Phú Xuân có 680 hộ bị ảnh hưởng bởi tình trạng trên.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Ngọc Quân, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thọ Xuân cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành chuyên môn khảo sát việc các giếng khoan bị mất nước, hướng dẫn các hộ khoan lại các giếng để bảo đảm nước sinh hoạt. Một số hộ khi khoan sâu từ 10 - 15m rồi đến 30 - 50m thì có nước nhưng nhiều hộ khoan sâu thêm vẫn không có nước. Tình trạng các giếng khoan mất nước gây khó khăn cho sinh hoạt và đời sống của Nhân dân, nhất là trong thời điểm thời tiết nắng nóng. Xét thấy việc xác định nguyên nhân mất nước của các giếng khoan tại địa bàn một số xã với số lượng hộ dân lớn là hết sức khó khăn và vượt thẩm quyền của huyện, UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh quan tâm, cử cơ quan chuyên môn phối hợp cùng UBND huyện và chính quyền các địa phương kiểm tra, khảo sát, xác định rõ nguyên nhân mực nước sụt giảm, làm giếng khoan của các hộ dân bị treo, mất nước để thông báo cho Nhân dân được biết, trên cơ sở đó có giải pháp để bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên có thể do tình trạng cạn kiệt nguồn nước tại các giếng sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân; do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nền nhiệt độ tăng so với trung bình nhiều năm, thời tiết nắng nóng kéo dài trong những năm qua, dẫn đến tình trạng khô hạn, lượng mưa trung bình năm thấp, kéo theo nguồn nước tại các sông lớn có phần suy giảm (tại Trạm Xuân Khánh, theo thông báo khí tượng thủy văn tháng 2, 3, 4 năm 2021 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, mực nước sông Chu thấp hơn trung bình nhiều năm từ 77 - 100cm), ảnh hưởng đến diễn biến lưu lượng và mực nước dưới lòng đất tại khu vực lân cận; hệ thống các công trình thủy điện trên sông Chu (gồm 4 công trình: Dốc Cáy, Cửa Đạt, Xuân Minh, Bái Thượng) đi vào vận hành trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài cũng có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguồn nước tại khu vực hạ du bị hạ thấp.

UBND tỉnh đã nhận được Công văn số 260/UBND-TNMT ngày 29-1-2021 của UBND huyện Thọ Xuân về đề nghị hỗ trợ, xác định nguyên nhân và giải pháp giải quyết tình trạng mất nước tại các giếng khoan của các hộ dân trên địa bàn huyện. Để sớm giải quyết tình trạng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân và các đơn vị liên quan, đấu mối với các đơn vị có chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia hỗ trợ về chuyên môn và kỹ thuật trong việc xác định cụ thể nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất nước tại các giếng khoan của các hộ dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp khắc phục. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kiểm tra, tham mưu giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy nước sạch đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Xem xét phương án chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng thêm dự án mới hoặc cải tạo, nâng công suất, mở rộng phạm vi cấp nước của các dự án cấp nước sạch đã có trên địa bàn huyện để bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho Nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Bài và ảnh: Lưu Kiệt