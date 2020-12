Rét đậm tại Thanh Hóa kéo dài đến ngày 23-12

Từ nay đến ngày 22, 23-12 ở Thanh Hóa liên tục xảy ra rét, rét đậm; nhiệt độ không khí trung bình ngày phổ biến 14 - 16 độ C, nhiệt độ không khí thấp nhất có thể xuống 8 - 10 độ C.

Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ngày hôm qua và sáng sớm nay (17-12) ở Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, ngoài khơi cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Nhiệt độ không khí lúc 01h00’ ngày 17-12 phổ biến từ 13 - 14 độ C, trời rét đậm.

Dự báo, ngày hôm nay (17-12), do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Thanh Hóa trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm, đêm và sáng sớm có rét hại với nhiệt độ không khí thấp nhất phổ biến 11 -13 độ C. Gió Đông bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, ngoài khơi cấp 6, giật cấp 7, Biển động. Sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m.

Cảnh báo: Khoảng ngày 18-12 không khí lạnh được bổ sung thêm, do vậy từ nay đến ngày 22, 23-12 ở Thanh Hóa liên tục xảy ra rét, rét đậm; nhiệt độ không khí trung bình ngày phổ biến 14 - 16 độ C, nhiệt độ không khí thấp nhất có thể xuống 8 - 10 độ C.

PV