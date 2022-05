Phụ nữ huyện Nông Cống: Vì môi trường xanh – sạch – đẹp

Đường vào thôn Đa Tiền, xã Tượng Văn (Nông Cống) đã có nhiều đổi thay nhờ bàn tay chăm sóc, vun trồng của chị em. Sắc màu của cây xanh và các loại hoa rực rỡ chạy dài trong các cụm dân cư, dọc cánh đồng lúa trĩu bông khiến chúng ta có cảm giác thư thái, an lành và sảng khoái.

Hội LHPN xã Tượng Văn trồng, chăm sóc hoa, cây xanh trên tuyến đường kiểu mẫu thôn Đa Tiền.

Mới đây, để chuẩn bị đón huyện nông thôn mới (NTM) và góp phần đạt xã NTM nâng cao cuối năm 2022, Hội LHPN xã Tượng Văn đã tổ chức trồng 135 cây nhãn lồng, 30 cây cau thân trắng, gần 200m cây chuỗi ngọc tạo hàng rào xanh cho 2 tuyến đường của thôn Đa Tiền; 1 tuyến trồng 50 cây bằng lăng tím, hơn 200m chuỗi mắt ngọc của thôn Đa Hậu. 3 tuyến đường trên đều đang xây dựng tuyến đường kiểu mẫu và được hội LHPN xã chỉ đạo quyết liệt, giao cho chi hội, hội viên quản lý, chăm sóc. Có được bầu không khí trong sạch, thoáng đãng, đậm nét làng quê ấy là tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm của cán bộ hội và hội viên nòng cốt đã thường xuyên bám sát cơ sở cùng làm với chị em và các hộ, hướng dẫn phân loại rác thải và cải tạo vườn hộ xây dựng mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” đã tạo nên bức tranh NTM xã Tượng Văn vừa hiện đại mà vẫn giữ được vẻ đẹp bình dị, gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường.

Vừa dẫn chúng tôi tham quan các tuyến đường kiểu mẫu của 2 thôn, chị Trần Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Tượng Văn, chia sẻ: “Triển khai thực hiện tuyến đường kiểu mẫu, “Nhà sạch - vườn đẹp”, hội đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều hội viên, phụ nữ và các thành viên trong gia đình. Hội LHPN xã đã xây dựng điểm “Nhà sạch - vườn đẹp” tại 20 hộ và được Hội LHPN huyện hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ bao gồm tiền mặt và 2 thùng phân loại rác thải. Các hộ được hướng dẫn, tư vấn nhiệt tình, chu đáo nên mạnh dạn cải tạo vườn tạp, quy hoạch, sắp xếp lại các ô, thửa nhỏ trồng rau sạch, cây ăn quả, lắp vòi phun nước, sắp xếp lại nhà cửa... Từ trong nhà ra ngoài vườn, ngoài đường đều phải luôn sạch đẹp, gọn gàng, khoa học”.

Về xã NTM kiểu mẫu Trường Sơn, chúng tôi được chị Nguyễn Thị Huệ, cụm dân cư số 1, thôn Bất Nộ, chia sẻ: “Cán bộ hội vận động và cầm tay chỉ việc nên gia đình tôi đã lấp ao với chi phí hàng chục triệu đồng, cải tạo vườn, quy hoạch trồng cây ăn quả, rau sạch. Nay vườn của gia đình mùa nào thức ấy luôn có sản phẩm để dùng và bán. Tường rào xung quanh vườn được xây lại vừa đẹp nhà mình, vừa làm đẹp tuyến đường của thôn”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thực hiện thi đua đợt 1 tháng 4-2019, cụm dân cư số 1, thôn Bất Nộ tham gia mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp - ngõ văn minh” rất tích cực và đã được ban chỉ đạo xây dựng NTM xã trao thưởng, nhân rộng mô hình. Tháng 7-2021, xã phát động thi đua đợt 2, từ hiệu quả mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp - ngõ văn minh”, hội LHPN xã đã xây dựng thành Đề án “Nhà sạch – vườn đẹp - ngõ văn minh” triển khai nhân rộng ra toàn xã, đến nay đã có 35 cụm dân cư thực hiện và huy động hơn 1.000 ngày công và làm các công trình, phần việc trị giá 700 triệu đồng...

Chị Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Sơn, cho biết: “Cái được lớn nhất trong thực hiện đề án là đã tạo được sự lan tỏa, đi vào chiều sâu, tạo ra phương pháp, cách làm mới trong xây dựng NTM bền vững; tính cộng đồng, trách nhiệm, tình làng, nghĩa xóm, sự sẻ chia, đoàn kết trong cụm dân cư được phát huy, góp phần quan trọng cùng với đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu”.

Xác định bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động trọng tâm trong công tác hội, Hội LHPN huyện Nông Cống đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực gắn với cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các xã, đồng thời thực hiện đạt huyện NTM. Hội đã cụ thể hóa các tiêu chí bằng những việc làm, mô hình có trọng tâm, trọng điểm để hội viên, phụ nữ thấy được hiệu quả thực tiễn mà bắt tay vào làm.

Rõ nhất là Hội LHPN huyện chỉ đạo nhân rộng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” ở các xã; phát động phong trào “Phòng chống rác thải nhựa”, trao hàng trăm chiếc làn nhựa, thùng rác cho gia đình hội viên khó khăn; xây dựng đường hoa, cây xanh tại 29 xã, thị trấn; 100% cơ sở hội có mô hình “Chi hội kiểu mẫu 5 không, 3 sạch xây dựng NTM”; vận động hội viên, phụ nữ tích cực xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm, như: xây dựng chuỗi rau, củ, quả, chuỗi lúa gạo an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; chăn nuôi, chế biến thực phẩm sạch; xây dựng các tiêu chí xã an toàn thực phẩm... Đặc biệt, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội LHPN huyện Nông Cống chỉ đạo thực hiện 6 công trình, trong đó có công trình “Biến rác thành tiền”; công trình “tuyến đường kiểu mẫu” với hơn 30km đường hoa, cây xanh, điển hình là các xã Trường Sơn, Công Liêm, Tượng Văn, Vạn Hòa; công trình “Nhà sạch - vườn đẹp, nhà sạch - vườn mẫu” đã gắn biển 83 hộ, vượt chỉ tiêu đăng ký 60 hộ, nâng tổng số lên hơn 200 hộ gắn biển. Trong đó riêng đơn vị xã Trường Sơn không triển khai theo hộ mà triển khai đồng loạt 100% cụm dân cư đã xây dựng mô hình nhà sạch ngõ văn minh.

Bằng những việc làm, phong trào, mô hình vì môi trường xanh - sạch - đẹp thiết thực, các cấp hội phụ nữ huyện Nông Cống đã và đang phát huy vai trò chủ thể trong tham gia xây dựng NTM, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Bài và ảnh: L.H