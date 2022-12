Phụ nữ Hậu Lộc chung tay bảo vệ môi trường

Phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hậu Lộc đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình hay, hoạt động thiết thực, góp phần tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển.

Hội LHPN xã Hải Lộc (Hậu Lộc) tham gia dọn vệ sinh môi trường kênh De.

Chị Lê Thị Đào, Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Lộc dẫn chúng tôi đi thăm mô hình “nhà sạch, vườn đẹp” của hội viên phụ nữ thôn Tân Lộc và cho biết: Năm 2022, các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã đã xây dựng và gắn biển mô hình “nhà sạch, vườn đẹp” cho 20 hộ; tuyên truyền, vận động 43 hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; đấu nối hệ thống nước sạch cho 55 hộ gia đình hội viên. Vào chủ nhật tuần cuối tháng, hội tổ chức cho hội viên ra quân dọn vệ sinh môi trường, phát quang cỏ dại, thu gom rác dọc tuyến đê kè biển, quét dọn đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường. Ngoài ra, hội còn ra mắt mô hình “Thu gom phế liệu, biến rác thải thành tiền”, đã thu gom bán được 4 triệu đồng, sau đó trích một phần tiền mua thùng rác tặng các hộ đạt tiêu chí “nhà sạch, vườn đẹp”, trao tặng quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT đến năm 2020 định hướng đến năm 2025” và Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc về tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ công tác BVMT trên địa bàn huyện Hậu Lộc”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025...; hàng năm, Hội LHPN huyện Hậu Lộc đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia BVMT, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ, chi, tổ hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: nói chuyện chuyên đề, giao lưu, tọa đàm vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10), Ngày Môi trường thế giới (5-6)... Hội còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn cho hội viên nâng cao nhận thức về nước sạch và vệ sinh môi trường, phổ biến kỹ thuật, công nghệ về BVMT, quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên; phát động các chiến dịch ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thực hiện phân loại rác thải ngay tại gia đình, hạn chế sử dụng túi nilon; thu gom vỏ thuốc trừ sâu; không đốt rơm rạ, không xả rác thải ra sông, biển, ngõ xóm; trồng hoa, trồng cây xanh; xây nhà vệ sinh...

Bà Hoàng Thị Thương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hậu Lộc, cho biết: Điểm nhấn trong hoạt động tham gia BVMT của Hội LHPN huyện là đã phát động sâu rộng phong trào “Phụ nữ xây dựng nông thôn mới”, gắn với tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Theo đó, hội tập trung chỉ đạo, hướng dẫn 100% cơ sở hội thực hiện chỉ tiêu 17.8; tỷ lệ hộ gia đình có nhà tắm, nhà tiêu, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo “3 sạch” thuộc tiêu chí số 17 về “Môi trường và an toàn thực phẩm”, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí để huyện về đích nông thôn mới. Bên cạnh đó, hội đã thành lập được nhiều mô hình mới, như: “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Chi hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Gia đình phát triển bền vững, nuôi dạy con tốt”, "Khỏe để xây dựng gia đình hạnh phúc”. Theo đó, có 88 mô hình “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”; 32 mô hình “Nhà sạch vườn đẹp”; 153 chi hội thực hiện đoạn đường sạch, đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường... Hội LHPN huyện phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN TP Thanh Hóa, Hội LHPN xã Triệu Lộc tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, trồng 1.000 cây xanh tại Khu lăng mộ Bà Triệu; hội LHPN cơ sở trồng 291 cây xanh tại các tuyến đường trong huyện.

Ngoài ra, hội LHPN 6 xã vùng biển còn đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương đảm nhận việc dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, các tuyến đê biển. Tiếp tục thực hiện dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch do phụ nữ làm chủ dựa trên kết quả đầu ra woba” và Đề án “Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh”, hội LHPN các xã đã tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, xây dựng được 95 nhà vệ sinh; hỗ trợ đấu nối nước sạch cho 822 hộ gia đình với số tiền 1,5 triệu đồng/hộ. Cùng với đó, hội còn ký kết chương trình phối hợp với Đồn Biên phòng Đa Lộc về “Vận động phụ nữ Hậu Lộc tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, hải đảo” với các nội dung, như: tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh các hoạt động công tác hội cơ sở; vận động phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biển.

Với những hoạt động phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung, phong trào BVMT của các cấp hội LHPN huyện Hậu Lộc đã và đang góp phần xây dựng môi trường sống ngày càng “sáng - xanh- sạch - đẹp”. Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ huyện tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức cho hội viên tham gia BVMT. Duy trì và nhân rộng các phong trào, mô hình điểm thiết thực, như: “Đoạn đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp”, “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình”, phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, các dự án xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh... góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Bài và ảnh: Tiến Đạt