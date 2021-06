Nhân Ngày Môi trường thế giới 5-6: Chung tay phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học

Ngày 5-6 hằng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên, được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành phong trào rộng khắp cả nước. Năm 2021, với chủ đề “Phục hồi hệ sinh thái”, nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương, giúp xóa đói, giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Hệ sinh thái đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của con người, cung cấp cho chúng ta những lợi ích vô giá như ổn định khí hậu, lọc không khí, cung cấp oxy, cung cấp nguồn nước, thức ăn, thuốc men... Ngoài ra, các hệ sinh thái còn là nơi cư trú của các loài động vật hoang dã. Tuy nhiên, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường như sự suy giảm, cạn kiệt nhiều nguồn lợi từ thiên nhiên do khai thác, sử dụng không hợp lý; nhiều khu vực trên trái đất đang chịu các mối đe dọa trầm trọng khi dân cư ngày càng tăng, các hoạt động kinh tế ngày càng phát triển, nước thải từ các khu công nghiệp, khu đô thị cùng với nạn phá hủy rừng tự nhiên, rừng ngập mặn ngày càng tăng; tần suất và mức độ ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ do biến đổi khí hậu ngày một rộng lớn và phức tạp... Bên cạnh đó, tại Việt Nam vẫn còn nạn chặt phá rừng làm mất cân bằng hệ sinh thái, gây hậu quả nghiêm trọng mỗi khi có bão lũ, triều cường. Tình trạng săn bắt động vật hoang dã vẫn diễn ra khiến các loại thú quý hiếm đang dần bị tuyệt chủng. Các khu công nghiệp, khu đô thị lớn thải ra nước, khí bẩn, gây hiệu ứng nhà kính... làm cho môi trường sống trở nên ngột ngạt. Biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp gây ra hậu quả nặng nề đối với sản xuất và sức khỏe con người... Để ứng phó với thực trạng này, ngày 1-3-2021, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ra tuyên bố giai đoạn 2021-2030 là “Thập kỷ về phục hồi hệ sinh thái”, nhằm nhân rộng trên quy mô lớn việc phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái và bị phá hủy, chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, nguồn nước và đa dạng sinh học. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất.

Để phục hồi hệ sinh thái, thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: thành lập và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên; phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái; bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn nguồn gen; kiểm soát nạn săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép; quản lý sinh vật ngoại lai; thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên...

Thanh Hóa được đánh giá là tỉnh có các hệ sinh thái đa dạng và phong phú. Nhiều khu vực trọng yếu như các Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Pù Hu, Pù Luông; Vườn Quốc gia Bến En... đang lưu giữ những giá trị đa dạng sinh học phong phú với các loài quý hiếm có tầm quan trọng quốc tế và nhiều loài quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm nay, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 122/KH-UBND, ngày 24-5-2021, về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, tổ chức chiến dịch tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22-5, với chủ đề “Phục hồi hệ sinh thái”; và “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”.

Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch của Bộ TN&MT, UBND tỉnh, Sở TN&MT tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cộng đồng, thay đổi thói quen và mức tiêu dùng hiện tại như: sử dụng tiết kiệm nước, hạn chế phát sinh các chất thải trong sinh hoạt hàng ngày; đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao nguyên liệu, năng lượng, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên liệu có phát sinh chất thải, gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất, xử lý chất thải, vận chuyển và phân phối hàng hóa... Chính các hoạt động thiết thực, đa dạng cho Ngày Môi trường thế giới là thông điệp quan trọng để người dân chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh.

Bài và ảnh: Trần Hằng