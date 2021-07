Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại Thanh Hóa, Nghệ An và Bắc bộ

Vào lúc 14 giờ 10 phút, ngày 23-7, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực Bắc bộ.

Thanh Hóa có mưa lớn trong ngày 23-7.

Theo đó, từ 7h đến 13h ngày 23-7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, như: Cẩm Thủy (Thanh Hóa) 106,4mm, Đông Cửu (Thanh Sơn, Phú Thọ) 92mm, Km46 (Sơn La) 81mm, Mai Châu (Hòa Bình) 70mm, Liễu Đề (Nam Định) 83mm… Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi mưa trên 100mm. Đặc biệt là khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa, cục bộ một số nơi có mưa vừa, mưa to, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 - 80mm, có nơi mưa trên 170mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới nên từ nay đến ngày 25-7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to từ 150 - 300mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to từ 50 - 150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Nhiều địa phương miền núi tỉnh Thanh Hóa được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cao.

Theo bản đồ phân tích nguy cơ lũ quét, sạt lở đất kèm tin cảnh báo, thì Thanh Hóa có 2 huyện: Quan Sơn và Quan Hóa trong vùng nguy cơ rất cao; các huyện Mường Lát, Bá Thước, Cẩm Thủy nguy cơ cao. Các huyện: Lang Chánh, Thạch Thành, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Yên Định, Như Thanh, Như Xuân có nguy cơ trung bình.

