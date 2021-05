Nắng nóng gia tăng ở cả ba miền

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8-9/5, khu vực Bắc Bộ ít mưa, ngày trời nắng, phía Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng; Trung Bộ ít mưa, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng; Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nắng nóng gia tăng khiến người dân sử dụng nhiều cách để hạ nhiệt nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho sức khỏe.

Theo các bác sỹ, sau thời gian đi ngoài trời nắng, người dân không nên uống các loại nước mát lạnh, nước ngọt có gas. Những người bị cảm, say nắng, mồ hôi không thoát, uống nước lạnh còn có thể khiến cho cơ thể không thể tản nhiệt, làm tăng nguy cơ sốt. Mọi người nên dùng nước nóng hoặc hơi ấm vì có thể bù đắp lại lượng nước đã mất một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó, chúng ta không nên dùng điều hòa với nhiệt độ thấp nhất ngay sau khi tiếp xúc với nhiệt độ nắng nóng ngoài trời và trước khi đi ra ngoài cũng nên tắt điều hòa 15-20 phút để tránh sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa trong nhà và ngoài trời.

Khi sử dụng điều hòa, các gia đình không nên để thêm một chậu nước trong phòng vì điều này rất nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ em, do hơi nước sẽ thu hút các bụi bẩn, vi trùng gây bệnh. Khi lắp điều hòa, có thêm một chiếc quạt thông gió là cần thiết để trao đổi không khí với bên ngoài.

Khi vừa đi nắng về là thời điểm cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi, nhiệt độ cao, nếu tắm ngay sẽ làm thân nhiệt thay đổi đột ngột, có thể dẫn đến đột quỵ .

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 8/5: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộc có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C./.

