Mưa lớn, cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (20-5), ở khu vực Lai Châu-Điện Biên đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Ảnh minh họa.

Dự báo, từ chiều tối nay (20-5) đến ngày 21-5, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm mai (21-5) đến 23-5, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Hiện nay, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng – Thái Bình, các sông thuộc Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang biến đổi chậm.

Từ đêm 21-5 đến ngày 24-5, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở khu vực trung, thượng lưu các sông từ 2-5m, hạ lưu từ 1,5-3,0m. Trong đợt lũ này, mực nước trên thượng lưu sông Chảy, sông Hoàng Long có khả năng lên mức (báo động) BĐ1, trên các sông suối nhỏ thuộc khu vực Bắc Bộ có khả năng lên mức BĐ1- BĐ2. Mực nước đỉnh lũ khu vực hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

