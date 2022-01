Không khí lạnh yếu tăng cường, Bắc Bộ nhiều mây, trời ẩm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thứ bảy (8/1), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch ra biển khiến trời nhiều mây, không khí ẩm hơn, sáng và đêm rét. Trung Bộ tiếp tục lạnh khô, trời nắng. Nam Bộ nắng đẹp, không quá nóng.

Thời tiết nguy hiểm ở một số vùng biển gồm khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,5-3,5m; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Từ đêm 8/1, gió trên các vùng biển cảnh báo có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Các chuyên gia khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân ở những khu vực vùng núi cao phía Bắc, nơi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho người già, trẻ nhỏ; cũng như chú ý che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất, chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung.

Chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển nguy hiểm chủ động các phương án phòng tránh gió to, sóng lớn và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn cho người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 8/1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có suong mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C./.

