Không khí lạnh tăng cường, Thanh Hóa rét đậm vào đêm và sáng sớm

Ảnh minh họa.

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, trưa và chiều mai (28-1) bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 28-1 ở Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét với nhiệt độ không khí thấp nhất xuống 15 - 17 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 15 độ C.

Từ ngày 28-1 gió chuyển Đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5, vùng biển ngoài khơi cấp 6, giật cấp 8 ; Biển động, sóng biển cao từ 1,5 – 2,5 m.

Đợt rét này có khả năng kéo dài trong 3 - 4 ngày và nhiệt độ không khí thấp nhất có thể xuống 13 - 15 độ C, trời rét đậm vào đêm và sáng sớm.

PV