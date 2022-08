Hoàn lưu bão số 2 tiếp tục gây mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo dự báo, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/8 trong khi Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực một học sinh bị lũ cuốn tại Lào Cai ngày 12/8. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục duy trì mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét , sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, nhất là thiệt hại đáng tiếc về người, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc bố trí lực lượng kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt, không để người và phương tiện đi qua.

Các địa phương tổ chức quản lý, trông giữ, không để trẻ chơi đùa, đi lại ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; tăng cường thông tin kịp thời đến người dân về tình hình mưa lũ bằng các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng thường trực) để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ - trưởng ban.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 13/8: phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C; có nơi trên 32 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-24 độ C, cao nhất 26-32 độ C./.

