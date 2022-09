Hiệu quả từ các mô hình, câu lạc bộ cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường

Thời gian qua, cùng với việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường (BVMT), hội cựu chiến binh (CCB) các cấp đã xây dựng được nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) BVMT hiệu quả, qua đó huy động đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, góp phần giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.

Hội Cựu chiến binh TP Sầm Sơn ra quân vệ sinh môi trường.

Hội CCB tỉnh hiện có hơn 210.000 hội viên, sinh hoạt tại 743 cơ sở, 4.121 chi hội. Hàng năm, ban chấp hành hội CCB các cấp xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác BVMT; tuyên truyền, vận động hội viên CCB và Nhân dân thực hiện luật và các quy định của địa phương, đơn vị về công tác BVMT. Đặc biệt, hội CCB các cấp đã tích cực xây dựng các mô hình, CLB CCB tham gia BVMT. Điển hình như mô hình CCB phát triển kinh tế gắn với BVMT với sự đóng góp tích cực, hiệu quả của hơn 800 doanh nghiệp, 199 HTX, 1.320 trang trại, hộ kinh doanh do hội viên CCB làm chủ, trong đó có gần 80 cơ sở đạt doanh thu từ 10 tỷ đến 50 tỷ đồng/năm. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, giúp nhau về vốn, giống, vật tư, phương tiện, trao đổi, học tập kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, các mô hình phát triển kinh tế của hội đều tuân thủ các quy định pháp luật về công tác BVMT nhất là đối với những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (may mặc xuất khẩu, sản xuất dụng cụ thể thao xuất khẩu, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi...), các trang trại chăn nuôi có quy mô lớn (nuôi lợn, nuôi gà công nghiệp, nuôi cá nước ngọt...), các làng nghề truyền thống (mộc dân dụng, cơ khí chế tạo, vật liệu xây dựng, đá xuất khẩu, thủ công mỹ nghệ...), các doanh nghiệp, HTX làm dịch vụ bảo vệ môi trường do CCB làm chủ.

Ngoài các mô hình CLB CCB giúp nhau phát triển kinh tế, hội CCB các cấp còn xây dựng mô hình “CCB tham gia BVMT ngoài đồng ruộng” mô hình đã được triển khai từ năm 2013, hiện đã nhân rộng 17/27 huyện, thị xã, thành phố với hơn 1.000 thùng chứa do hội CCB thi công, lắp đặt với tổng tiền xã hội hóa gần 400 triệu đồng; mô hình “CLB BVMT Kênh Bắc” triển khai từ năm 2014 với sự tham gia của hội CCB 33 xã, phường, thị trấn của 4 đơn vị (Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Đông Sơn và TP Thanh Hóa) có Kênh Bắc chảy qua. Góp phần giữ vệ sinh nguồn nước cho Nhà máy Sản xuất nước sinh hoạt phục vụ dân cư TP Thanh Hóa và các vùng phụ cận; mô hình “CLB CCB tham gia BVMT” đi vào hoạt động từ năm 2018, đến nay đã thành lập được 205 CLB cấp xã với 1.960 hội viên tham gia...

Nhằm phát huy hiệu quả của các mô hình, CLB, tỉnh hội đã xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động đến tất cả các cơ sở hội để các cấp hội căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả. Qua đó, các cấp hội tích cực tuyên truyền những nội dung, kiến thức cơ bản về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT, khuyến khích hội viên tham gia hưởng ứng hoạt động nhân ngày môi trường thế giới... Các CLB thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải trên các tuyến đường liên thôn; trồng hoa, cây cảnh, cắt tỉa cây xanh và phát quang bụi rậm vào ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần; tuyên truyền kiến thức cho người dân trong sử dụng vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế tối đa sử dụng các hóa chất gây độc hại, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật chưa rõ nguồn gốc và sử dụng xong thì bỏ bao bì, chai lọ đựng thuốc đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường. Đặc biệt, hội CCB các cấp còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức trồng cây xanh tại khuôn viên công sở, trường học, đường liên thôn, liên xã, phát động Tháng hành động vì môi trường với nhiều việc làm thiết thực như: Ra quân làm sạch đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, giải quyết những bức xúc về môi trường trên địa bàn dân cư. Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp hội CCB từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động đăng ký thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải nông thôn, vận động hội viên CCB tự nguyện chỉnh trang nhà ở, xây dựng các công trình nhà tắm, nhà vệ sinh, bể chứa nước, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh công cộng...

Có thể khẳng định, hiệu quả hoạt động của các CLB CCB BVMT trên địa bàn toàn tỉnh góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh. Thời gian tới, để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của mô hình, hội CCB các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên CCB và Nhân dân quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam về công tác BVMT. Tham gia thực hiện tiêu chí 17 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ hội; mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên CCB cấp tỉnh, tuyên truyền viên CCB cấp cơ sở về nhiệm vụ BVMT. Tập trung chỉ đạo, thành lập các CLB CCB BVMT ở các xã, phường, thị trấn còn lại; tổ chức rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB; tiếp tục củng cố hoạt động của các mô hình, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác làm dịch vụ BVMT do hội viên CCB làm chủ.

Bài và ảnh: Trường Giang