Đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

Huyện Quan Sơn có nguồn tài nguyên khoáng sản chủ yếu là đá, cát, chì, kẽm, bạc, sắt... Để phát huy tiềm năng, lợi thế, huyện đã có nhiều cơ chế, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư khai thác khoáng sản, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Theo báo cáo của UBND huyện Quan Sơn, trên địa bàn huyện có 8 cơ sở chế biến khoáng sản được cấp phép. Trong đó, có 2 cơ sở đang hoạt động, 3 cơ sở đã đóng cửa mỏ, 1 cơ sở tạm dừng khai thác, 1 cơ sở đã hết hạn khai thác và đang tiếp tục xin chủ trương chấp thuận đầu tư, 1 cơ sở mới được cấp phép thăm dò khai thác.

Hoạt động khai thác khoáng sản của Doanh nghiệp tư nhân Tiến Loan, thị trấn Sơn Lư.

Để nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, trong thời gian qua, huyện Quan Sơn đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Khoáng sản, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến các doanh nghiệp và quần chúng Nhân dân trên địa bàn. Hàng năm, huyện tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Chỉ đạo các đơn vị khai thác khoáng sản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản. Phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tìm hiểu tại mỏ đá của Doanh nghiệp tư nhân Tiến Loan, đơn vị được cấp phép khai thác với trữ lượng 30.000m3 đá thành phẩm/năm, được biết doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống camera để theo dõi cũng như cử người thường xuyên kiểm đếm số xe ra vào mỏ nhằm tránh thất thoát tài nguyên. Cùng với đó, doanh nghiệp đầu tư hệ thống phun nước tại dàn nghiền đá liên hợp, góp phần giảm thiểu bụi ra môi trường. Từ khi được cấp phép khai thác hoạt động, doanh nghiệp luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước trong việc khai thác khoáng sản. Những khu vực nào chưa khai thác thì đơn vị cắm mốc đánh dấu, tránh tình trạng khai thác vượt diện tích đã được cấp giấy phép.

Ông Nguyễn Quốc Tiến, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tiến Loan cho biết: Hàng năm đơn vị đều được các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát việc chấp hành khai thác khoáng sản đúng tọa độ, diện tích, trữ lượng, công suất theo quy định. Đơn vị đã thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương pháp, quy trình kỹ thuật; đảm bảo an toàn kỹ thuật, an toàn mỏ, lao động và an toàn vật liệu nổ; thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

Qua tìm hiểu thực tế được biết, các đơn vị khai thác khoáng sản được cấp phép trên địa bàn huyện đều thực hiện nghiêm việc khai thác trong mốc giới và các biện pháp bảo vệ môi trường, như: Thực hiện các biện pháp làm giảm phát thải bụi trong quá trình khai thác, vận chuyển khoáng sản; xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải, chất thải rắn; cải tạo phục hồi môi trường sau khi hết thời gian khai thác... Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đúng các quy định trong hoạt động khai thác khoáng sản như: Chưa thường xuyên được tập huấn về vệ sinh, an toàn lao động cho công nhân; thiếu các bảng nội quy, quy chế về an toàn lao động tại các khu vực khai thác, chế biến... Từ năm 2018 đến nay, huyện Quan Sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, đã phát hiện, xử lý hành chính 17 trường hợp vi phạm, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước hơn 100 triệu đồng.

Ông Trần Văn Bồi, Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Quan Sơn, cho biết: Xác định rõ những hệ lụy của việc khai thác khoáng sản trái phép đến môi trường sống, thời gian qua, huyện Quan Sơn đã tăng cường các giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Đến nay, hoạt động khai thác khoáng sản dần đi vào nền nếp, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép cơ bản được ngăn chặn. Trong thời gian tới, huyện Quan Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Khoáng sản; chú trọng việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm... Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Nguyễn Cường