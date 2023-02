Đảm bảo vệ sinh môi trường tại di tích, danh thắng trong mùa lễ hội

Hàng năm, vào dịp đầu xuân tại các khu di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh đón hàng trăm ngàn lượt khách về tham quan, chiêm bái, đã tạo sức ép rất lớn đến môi trường tự nhiên nói chung và môi trường tại các khu di tích, danh thắng (DTDT) nói riêng. Xuất phát từ thực tế, các địa phương trên địa bàn tỉnh nhất là địa phương có điểm DTDT có giá trị lớn trong phát triển du lịch đã chủ động đề ra nhiều giải pháp, bố trí nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường (BVMT).

Hội Phụ nữ thị trấn Nưa (Triệu Sơn) quét dọn tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa Đền Nưa - Am Tiêm.

Các khu DTDT đều trang bị thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác vệ sinh môi trường, có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, bố trí hệ thống thùng rác hợp lý, đảm bảo mỹ quan trong khu di tích, thân thiện với môi trường. Cùng với đó, hệ thống bảng biểu tuyên truyền về các quy định thực hiện BVMT được các đơn vị quản lý khu DTDT bố trí tại các không gian thoáng, rộng, dễ nhìn, để du khách đến tham quan dễ đọc và chấp hành đầy đủ. Các đơn vị quản lý còn tích cực phối hợp với địa phương, doanh nghiệp đầu tư làm đẹp cảnh quan khu DTDT nhằm tạo không gian xanh, hài hòa với thiên nhiên, góp phần mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo khi đến chiêm bái, tham quan và vui chơi.

Khu Di tích lịch sử Lam Kinh là một trọng điểm du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh - sinh thái của tỉnh Thanh Hóa. Do vậy, công tác xây dựng hình ảnh điểm đến “Sạch sẽ - hấp dẫn - bản sắc - thân thiện” theo đúng tinh thần của Bộ quy tắc ứng xử trong du lịch, là một trong những ưu tiên hàng đầu của Ban Quản lý (BQL) Khu Di tích lịch sử Lam Kinh. Để làm tốt điều đó, cán bộ, viên chức BQL di tích luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác BVMT; bố trí hợp lý các thùng đựng rác, cắm biển khuyến cáo để Nhân dân có ý thức hơn trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. Với các khẩu hiệu thân thiện như “Bạn hãy cùng tôi chăm sóc, giữ gìn di tích sạch đẹp”, “Nếu bạn vô tình xả rác chúng tôi sẽ là người thu gom” và việc nhắc nhở ân cần, hướng dẫn chu đáo của cán bộ, công nhân viên nơi đây khi phát hiện hành vi xả rác không đúng nơi quy định đã tạo hiệu ứng tốt với người dân, từ đó tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong công tác BVMT.

Để phục vụ Nhân dân về dâng hương được thuận tiện, tại Khu Di tích lịch sử Đền Nưa - Am Tiêm, ngay từ cuối năm 2022 Ban Tổ chức lễ hội đã xây dựng các phương án phục vụ du khách từ khâu vận chuyển khách, công tác an ninh trật tự, hướng dẫn du khách tham quan các vị trí di tích và đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu di tích. Trong đó, thị trấn Nưa đã điều động lực lượng hội viên phụ nữ hàng ngày đảm nhiệm thường xuyên công tác quét dọn và thu gom rác thải tập kết về nơi quy định. Tại khu vực di tích bố trí trên 50 thùng đựng rác để du khách bỏ rác được thuận tiện. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn du khách thắp hương dâng lễ, giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác, khạc nhổ bừa bãi làm ảnh hưởng đến người xung quanh và gây mất mỹ quan di tích luôn được chú trọng.

Những địa phương có các khu DTDT thu hút đông du khách như TP Thanh Hóa, Sầm Sơn, các huyện Thường Xuân, Triệu Sơn, Thọ Xuân... đã ban hành các phương án riêng, phù hợp với điều kiện thực tế từng đơn vị.

Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại các khu DTDT, ngày 29-12-2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 6119/SVHTTDL-QLDL chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp du lịch tăng cường biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Theo đó, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tích cực, chủ động triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban quản lý các DTDT chuẩn bị tốt các điều kiện; cải tạo trang trí khuôn viên, bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ... phục vụ du khách dâng hương, tham quan di tích đảm bảo thuận lợi, an toàn. Đặc biệt, tăng cường các phương án giảm thiểu rác thải nhựa, không sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Cùng với công tác chỉ đạo, hướng dẫn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan định kỳ tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về DTDT đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân khi triển khai hoạt động bảo tồn di tích và tổ chức sự kiện lễ hội văn hóa, thể thao thuộc địa bàn quản lý. Ngoài ra, tích cực phối hợp phát động và duy trì các phong trào BVMT khu DTDT tại cơ sở như tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, ngày hội tái chế... để truyền thông rộng rãi tới các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, hành động trong bảo vệ DTDT.

Bài và ảnh: Trần Hằng