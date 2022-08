Công ty Bảo An, đơn vị hút bể phốt uy tín tại Hà Nội

Các đơn vị hút bể phốt trên địa bàn Hà Nội ngày càng đa dạng cả về số lượng lẫn chất lượng. Do đó để tìm kiếm được đơn vị hút bể phốt tại Hà Nội đáng tin cậy là bài toán khó với rất nhiều khách hàng. Nếu bạn cũng là một trong số đó hãy cùng chúng tôi cập nhật về đơn vị hút bể phốt chuyên nghiệp nhất Hà Thành!

Các dấu hiệu cảnh báo bể phốt đầy cần hút

Việc sử dụng dịch vụ hút bể phốt đang rất phổ biến, nhất là khi bể phốt đầy mà bạn không biết phải xử trí ra sao. Khi nhận thấy những dấu hiệu dưới đây, bạn cần liên hệ ngay với các đơn vị hút bể phốt tại Hà Nội để được xử lý kịp thời, cụ thể là:

- Bồn cầu nước rút rất chậm hoặc không thể rút nước. Trường hợp bể phốt ùn ứ nặng có thể khiến nước sau khi xả bị trào ngược ra bên ngoài.

- Bồn cầu toả ra mùi hôi khó chịu mặc dù đã vệ sinh sạch sẽ.

- Khu vực xung quanh hệ thống tự hoại nước thải tràn ra xung quanh.

- Xung quanh điểm thoát nước thải cỏ dại hoặc cây cối xanh tươi bất thường.

Ngay khi phát hiện ra một trong các dấu hiệu kể trên đồng nghĩa với việc bể phốt nhà bạn đã đầy và đang bị tắc. Nếu như không được khắc phục nhanh có thể khiến cho hệ thống lọc trong bể phốt bị hỏng và việc hút bể phốt lúc này gặp phải rất nhiều khó khăn.

Cập nhật quy trình xử lý từ các đơn vị hút bể phốt tại Hà Nội

Khi sử dụng dịch vụ hút bể phốt tại Hà Nội, khách hàng sẽ được trải nghiệm quy trình chuyên nghiệp gồm 5 bước bao gồm:

Bước 1: Tiếp nhận thông báo của khách hàng về tình trạng của bể phốt và đăng ký dịch vụ

Sau khi liên hệ qua số hotline, khách hàng sẽ được các đơn vị hút bể phốt tại Hà Nội thông báo chi phí dịch vụ. Khi bạn xác nhận chi phí đồng nghĩa với việc đăng ký hút bể phốt thành công.

Bước 2: Khảo sát thực tế tình trạng bể phốt

Đơn vị hút bể phốt sẽ cử nhân viên đến trực tiếp nhà bạn để xem xét, xác định nguyên nhân và hướng giải quyết.

Bước 3: Sử dụng xe và các thiết bị hút bể phốt chuyên dụng để nạo vét bể phốt

Các xe tải chuyên dụng và máy móc sẽ được đơn vị hút bể phốt điều phối trực tiếp tới nơi hút.

Bước 4: Khách hàng nghiệm thu tình trạng bể phốt

Sau khi sử dụng dịch vụ hút bể phốt, khách hàng sẽ kiểm tra và thanh toán hợp đồng. Nếu khách hàng tự kiểm tra thấy bể phốt đã hoạt động bình thường và không còn mùi khó chịu sẽ tiến hành trả tiền phí dịch vụ với các nhân viên. Trường hợp bạn cảm thấy chưa hài lòng có thể trao đổi trực tiếp với các nhân viên để tiếp tục xử lý, khắc phục.

Liên hệ tư vấn và đăng ký dịch vụ hút bể phốt Bảo An

Theo chia sẻ từ các khách hàng đã từng đăng ký hút bể phốt, thông tắc cống của Công ty Bảo An là đơn vị hút bể phốt tại Hà Nội chuyên nghiệp nhất hiện nay. Dịch vụ do Công ty Bảo An cung cấp mang đến cho khách hàng rất nhiều tiện ích hấp dẫn như:

- Các kỹ thuật viên hút bể phốt được đào tạo chuyên sâu, có kinh nghiệm;

- Bảng giá dịch vụ hút bể phốt công khai trực tiếp với khách hàng và trên website công ty, không phát sinh các khoản phụ phí vô lý;

- Các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ hút bể phốt chất lượng cao của Công ty Bảo An hãy gọi ngay tới số hotline 0943410880 để đăng ký!

Liên hệ ngay với chúng tôi: + Tổng đài: (024) 35 402 640 + Hotline:(0943) 410 880

