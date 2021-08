Chuyển biến trong công tác bảo vệ môi trường tại thị xã Bỉm Sơn

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” (gọi tắt là Nghị quyết 05), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực.

Một góc thị xã Bỉm Sơn.

Để Nghị quyết 05 nhanh chóng đi vào cuộc sống, cùng với tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đến đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt nghiêm túc sâu sắc Nghị quyết 05 đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm và hành động về BVMT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, UBND thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân không đổ rác thải, nước thải, phế thải ra đường; đồng thời, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức cho các tập thể, cá nhân ký cam kết thực hiện Nghị quyết 05 về BVMT.

Để đẩy mạnh công tác BVMT, thị xã Bỉm Sơn đã hợp đồng với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn đảm nhận việc thu gom, vận chuyển rác thải đưa về bãi rác tập trung xử lý theo quy định, với tuần suất thu gom 7 lần/tuần. Tổ chức tổng VSMT 1 lần/tuần do các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã thực hiện. Vận động các hộ chăn nuôi làm hầm biogas khí sinh học, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; xây dựng các mô hình chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh như: sử dụng đệm lót sinh học, sử dụng chế phẩm sinh học giảm thiểu mùi hôi thối trong chăn nuôi. Tổ chức thực hiện VSMT ngoài đồng ruộng cho cán bộ, hội viên hội nông dân, MTTQ, hội liên hiệp phụ nữ với phong trào “5 không - 3 sạch”; các tổ chức đoàn thể khác lồng ghép nội dung BVMT vào chương trình công tác năm, phát động các phong trào thi đua, thành lập các câu lạc bộ BVMT, đảm nhận đoạn đường tự quản về VSMT... Đến nay, trên địa bàn các xã, phường đã thành lập các tổ tự quản VSMT do các chi hội trong thôn, khu phố đảm nhận như: đoạn đường tự quản do hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh đảm nhận. Đối với rác thải đồng ruộng các tổ chức hội, đoàn thể đã vận động các hội viên tại các xã, phường xây dựng được 94 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Để đảm bảo VSMT, sau khi các hộ đi phun hóa chất bảo vệ thực vật xong, rác thải được thu gom vào các hố rác dọc các mương. Khi các hố đầy, các xã, thị trấn gom về một vị trí tập kết như kho có mái, có đáy, có nền... và hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển chất thải nguy hại thu gom, vận chuyển và đưa đi xử lý...

Thông qua việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, có hiệu quả; công tác BVMT trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã có những chuyển biến rõ nét; 100% số xã trên địa bàn đạt tiêu chí về môi trường, tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch theo tiêu chuẩn mới đạt 100%; 100% dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị đạt 98%... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác BVMT trên địa bàn thị xã vẫn còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục, đó là: Một số cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm VSMT, cũng như xử lý các hành vi vi phạm. Vẫn còn tình trạng rác thải sinh hoạt chưa được thu gom, xử lý triệt để. Một số nơi vẫn còn hiện tượng rác thải bị thải, bỏ ở hành lang đê, khu dân cư, nơi công cộng làm mất cảnh quan, gây ô nhiễm môi trường; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh còn thấp so với mục tiêu đề ra...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác BVMT trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ thị xã Bỉm Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về trách nhiệm, ý thức BVMT. Kịp thời, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống cộng đồng. Xây dựng phong trào toàn dân BVMT, hình thành và phát triển các điển hình tiên tiến trong hoạt động BVMT. Chú trọng xây dựng và thực hiện các hương ước, quy định, cam kết BVMT; phát triển các mô hình cộng đồng dân cư tự quản trong hoạt động BVMT. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá môi trường, đánh giá tác động môi trường trong các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội.

Bài và ảnh: Trần Hằng