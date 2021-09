Bão số 6 đã suy yếu thành vùng áp thấp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 23/9, bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Sáng 24/9, bão số 6 đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 4h sáng 24/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông nên trong sáng 24/9 ở vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi còn có gió giật cấp 6-7; biển động.

Trong sáng và ngày 24/9, ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, phía nam Vịnh Bắc Bộ có nơi cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Tình hình mưa lớn, gió giật mạnh trên biển do hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông trên cao còn có xu hướng mở rộng về phía Bắc.

Cụ thể, dự báo ngày hôm nay (24/9), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Trong ngày hôm nay và ngày mai (25/9), ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Khu vực Hà Nội, trong ngày hôm nay và ngày mai (25/9), có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên từ nay đến ngày 25/9, ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60 mm/24h, có nơi trên 80 mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông./.