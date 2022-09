Bão số 4 đổ bộ đất liền Trung Trung Bộ, Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn đến ngày 30-9

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão số 4 ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi.

Bão số 4 đổ bộ đất liền từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi vào rạng sáng 28-9.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50 km tính từ tâm bão.

Tại Thanh Hóa, từ ngày 28 đến 30-9 tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt có khả năng đạt từ 100 đến 200mm, riêng các địa phương thuộc đồng bằng ven biển và phía Nam, Tây Nam của tỉnh như: TX. Nghi Sơn, TP. Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn, các huyện Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Quảng Xương… có thể đạt từ 200 đến 300mm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh, mưa to trong thời gian ngắn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.

Trên vùng biển ven bờ tỉnh Thanh Hóa từ ngày 28-9 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2.5 m; ngoài khơi có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao nhất từ 2,5 đến 3,3 m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

