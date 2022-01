Ban ngày hửng nắng, thời tiết Thanh Hóa vẫn rét về đêm và sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 4/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, có nơi rét đậm, sương mù với nhiệt độ dưới 15 độ C.

Ảnh: TTXVN

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; riêng Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào rải rác. Gió Tây Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Người dân cần biết cách giữ ấm và phòng, chống rét cho bản thân và gia đình.

Khi thời tiết xuống dưới 10 độ C, người già và trẻ em có khả năng mắc các bệnh lý như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, xương khớp...

Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới viêm phổi, suy hô hấp, đột quỵ, ảnh hưởng đến tính mạng.

Để phòng ngừa mắc bệnh khi thời tiết thay đổi, người dân nên mặc đủ ấm, tránh những vị trí gió lùa... Người cao tuổi tránh từ trong nhà ấm ra ngoài lạnh đột ngột vì sẽ gây thay đổi về huyết áp, dẫn đến nguy cơ bị tai biến mạch máu não.

BĐT