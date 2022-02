Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì rét khô nhưng đêm lạnh sâu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái rét khô; ban ngày nền nhiệt tăng, nhưng đêm lạnh sâu.

Người dân vùng cao đốt lửa sưởi ấm trong thời tiết giá rét. (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, đêm và sáng sớm nhiệt độ hạ rất thấp, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ khu vực phổ biến 10-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Ban ngày hửng nắng, nhưng khoảng thời gian này nhanh chóng qua đi khi không khí lạnh phủ kín và nhiệt độ hạ rất nhanh về chiều tối.

Trong khi đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa nên đêm 26/2 khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4 m; từ ngày 27/2 gió hoạt động yếu dần. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao 2-3m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Dự báo các khu vực đêm 26, ngày 27/2: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, có nơi dưới 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, có nơi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3; đêm và sáng trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rải rác; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

BĐT