Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 29/11, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 1 giờ sáng 29/11 ở vào khoảng 6,5-7,5 độ Vĩ Bắc; 105,5-106,5 độ Kinh Đông kết hợp với không khí lạnh, nhiễu động gió Đông trên cao, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa ở Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến 80-180mm, có nơi trên 200mm; Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm; Tây Nguyên, Ninh Thuận phổ biến 50-150mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp, khu vực Nam Bộ và Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-70mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Các chuyên gia cảnh báo, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trong mưa dông; nguy cơ xảy ra lũ quét , sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông; đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cấp 2; ở Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tây Nguyên cấp 1.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá. Người dân cần nhanh chóng di chuyển đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền, an toàn tính mạng là quan trọng nhất. Các địa phương kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng thấp, trũng ven biển; kiểm tra, rà soát, chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa, nhất là tại các trọng điểm xung yếu, các hồ chứa đã đầy nước, các công trường đang thi công; sẵn sàng các đoàn công tác chỉ đạo hiện trường, duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn, xử lý kịp thời khi có yêu cầu.

Ngày và đêm 29/11, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm . Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét; phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C./.

Theo: vietnamplus