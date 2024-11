Man United-Chelsea: Một kết thúc đẹp cho Van Gol?

Chelsea dưới thời HLV Enzo Maresca không phải là phiên bản Chelsea mạnh nhất, nhưng vẫn có thể được xem là Chelsea hiệu quả nhất thời điểm hiện tại. Vậy, Van Gol sẽ phải làm gì để đối đầu trước Chelsea “phiên bản Enzo Maresca”? Liệu cựu tiền đạo người Hà Lan có thể tạo ra một cái kết đẹp cho chuyến hành trình kéo dài 4 tháng ở mái nhà xưa Old Trafford?

Những con số đáng ngại của đội khách

Có được trận thắng 5-2 trước Leicester City ở Carabao Cup, cùng với đó là lợi thế sân nhà ở trận đấu với Chelsea diễn ra vào tối ngày hôm nay (theo giờ VN), vì vậy, nửa đỏ thành Manchester được trông chờ sẽ có được ít nhất là một trận hòa trước các vị khách tới từ London. Tuy nhiên, những thống kê của trang OptaJoe có thể sẽ khiến nhiều CĐV Man United cảm thấy lo ngại.

Đầu tiên, theo thống kê của trang tin này, tính đến thời điểm trước trận đấu gặp Man United, Chelsea đã ghi được 19 bàn ở Premier League mùa này, thống kê bàn thắng chỉ thấp hơn đội đứng đầu Man City ở cùng thời điểm. Đáng nể hơn, HLV Enzo Maresca làm được điều này bằng một đội hình có thể được xem là trẻ nhất Premier League thời điểm hiện tại với độ tuổi trung bình là 23 tuổi 206 ngày. Thậm chí, theo thống kê của OptaJoe, ở trận thắng 2-1 trước Newcastle hồi tuần trước, Chelsea trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử Premier League ra sân với một đội hình không quá 25 tuổi, kỷ lục từng được nắm giữ bởi Aston Villa cách đây 11 năm.

Đội hình của Chelsea ở trận thắng 2-1 trước Newcastle United là đội hình trẻ thứ hai trong lịch sử Premier League. Nguồn: The Analyst.

Một đội hình trẻ trung, mạnh mẽ cần một trung phong trẻ, giàu tốc độ và có khả năng săn bàn tốt. Ở Chelsea thời điểm hiện tại, cái tên đáp ứng đủ những điều này đó chính là Cole Palmer, cái tên đã tham gia vào 33 bàn thắng của Chelsea nếu chỉ tính riêng năm 2024, trong đó có 21 bàn và 12 pha kiến tạo, thống kê chỉ đứng sau hai huyền thoại của CLB, đó là Jimmy Floyd Hasselbaink (ghi được 25 bàn và 11 kiến tạo ở năm 2001) và Didier Drogba (22 bàn và 13 kiến tạo ở năm 2010).

Một thống kê khác chắc chắn sẽ khiến NHM cũng như hàng phòng ngự Man United phải cảm thấy lo ngại, đó là ở mùa trước, Cole Palmer là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở hai lượt trận đi và về của Chelsea trước Man United, trong đó nổi bật nhất là cú hat-trick vào lưới Man United ở trận thắng 4-3 diễn ra trên sân Stamford Bridge hồi tháng 4 năm nay. Với thành tích này, Cole Palmer đã được đứng chung hàng ngũ với Hasselbaink, người thực hiện thành tích này ở giai đoạn 2000-2001 và Juan Mata ở giai đoạn 2012-2013.

Một điều khá thú vị trong lối chơi của tiền đạo người Anh đó là xu hướng ghi bàn trong vòng cấm của của anh. Cụ thể, như chúng ta có thể thấy trong sa bàn được cung cấp bởi Opta, có đến 24 bàn thắng của Cole Pamer đến từ các pha xâm nhập vòng cấm, một thống kê cho thấy Cole Palmer, bên cạnh tốc độ và khả năng dứt điểm tốt, còn có được sự tự tin và điềm tĩnh, hai thứ rất cần thiết cho những tình huống xâm nhập và ghi bàn trong vòng cấm.

Sa bàn thể số bàn thắng và kiến tạo của Cole Palmer trong hai mùa giải 2023-2024 và 2024-2025. Nguồn: The Analyst.

Từng là đồng đội của nhau khi còn khoác áo Malaga, vì vậy, HLV Enzo Maresca không giấu được sự hào hứng khi được đối đầu với Ruud Van Nistelrooy ở trận đấu diễn ra vào tối nay. Enzo Maresca chia sẻ trong phòng họp báo trước trận: "Anh ấy là một người tuyệt vời. Một cầu thủ dễ tính và rất chuyên nghiệp. Đáng tiếc là tôi chỉ được sát cánh bên anh ấy ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Thực sự vui khi hồi tưởng lại những kỷ nhiệm như thế. Chắc chắn, trước khi trận đấu bắt đầu, tôi sẽ trao cho anh ấy một cái ôm thắm thiết".

Van Gol sẽ đối đầu với thử thách Chelsea như thế nào?

Trong một trận đấu mà Van Nistelrooy sẽ có dịp được đối đầu với người đồng đội cũ Enzo Maresca, cầu thủ từng cùng sát cánh với Van Gol ở mùa giải 2011-2012, mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của tiền đạo người Hà Lan, chắc chắn, thứ được quan tâm đầu tiên ở Van Gol đó là đấu pháp của anh trước một Chelsea mạnh mẽ của thời điểm hiện tại. Vậy, đâu sẽ là đấu pháp của Van Gol trước Chelsea ở trận đấu diễn ra trên sân nhà Old Trafford? Để có thể trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần phải nhìn lại mùa giải 2022-2023, mùa giải đầu tiên và duy nhất của Van Nistelrooy ở PSV Eindhoven.

Ở mùa giải 2022-2023, Van Nistelrooy thường sử dụng sơ đồ 4-3-3 ở các trận đấu của PSV Eindhoven, một sơ đồ chuyên dùng để phát động bóng từ khu vực hàng phòng ngự và khu vực giữa sân, sau đó sử dụng các pha tấn công trực diện từ cánh.

Một điều thường thấy trong lối chơi của PSV Eindhoven dưới thời Van Nistelrooy đó là họ thường xuyên để một cầu thủ dâng cao nhằm áp đảo đối phương ở các tình huống đưa bóng lên tuyến trên từ khu vực trung lộ. Để làm được điều này, Van Nistelrooy phải nhờ đến hai cái tên đó là Ibrahim Sanagre và Joey Veerman, một chân phát động bóng siêu hạng ở Eredivisie.

Khi xét đến việc Ibrahim Sangare và Veerman thường xuyên lùi về để nhận bóng từ các trung vệ để thực hiện các pha đưa bóng lên tuyến trên, nhiều khả năng, ở trận đấu gặp Chelsea, Christian Eriksen sẽ là cái tên được sử dụng, bên cạnh đó là Casemiro, cầu thủ đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ ở trận đấu gặp Leicester City ở Carabao Cup. Còn ở hàng tiền đạo, Alejandro Garnacho, một cầu thủ cũng sở hữu khả năng bứt tốc và dứt điểm tốt như Cole Palmer, chắc chắn sẽ được trọng dụng bên cạnh Joshua Zirkzee ở hàng tiền đạo.

Christian Eriksen có thể trở thành “quân át chủ bài” của Ruud Van Nistelrooy ở trận đấu gặp Chelsea. Nguồn: United In Focus.

Bên cạnh Christian Eriksen, một cái tên khác cũng có thể được cân nhắc cho trận đấu gặp Chelsea đó là Bruno Fernandes, cầu thủ đã nhận được rất nhiều khen ngợi từ ông thầy Ruud Van Nistelrooy ở trận đấu gặp Leicester City. Cụ thể, khi được nhận xét về màn trình diễn của Bruno Fernandes, HLV tạm quyền người Hà Lan đã chia sẻ: "Một màn trình diễn tuyệt vời. Cậu ấy chưa bao giờ là một mối lo với tôi, một phần vì tôi luôn quan sát cậu ấy ở các buổi tập. Hy vọng trong tương lai, cậu ấy sẽ giữ vững phong độ như ở thời điểm hiện tại".

Trước mắt Van Gol cùng các học trò sẽ là 90 phút trên sân nhà Old Trafford, 90 phút có thể được xem là cuối cùng của Van Gol trong chuyến hành trình kéo dài 4 tháng ở sân Old Trafford, sân đấu từng được cựu tiền đạo người Hà Lan xem là nhà. Chắc chắn, với 90 phút cuối cùng này, một trận thắng sẽ là điều mà Van Nistelrooy hướng tới. Một trận thắng không chỉ để vực dậy tinh thần của các cầu thủ cũng như NHM Man United, mà còn để tạm biệt NHM Man United, những người vẫn luôn coi anh như một biểu tượng ở sân Old Trafford.

Trận MU vs Chelsea diễn ra vào lúc 23h30 ngày 3/11 (giờ Việt Nam) trong khuôn khổ vòng 10 Premier League 2024/2025 Đội hình dự kiến: MU: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Casemiro, Ugarte; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Colwill, Gusto; Caicedo, Lavia; Madueke, Palmer, Neto; Jackson

KDNX (CTV)