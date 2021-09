Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự

Phòng thủ dân sự (PTDS) là một nội dung trong phòng thủ quốc gia, bao gồm tổng thể các hoạt động, giải pháp được chuẩn bị từ trước để khi tình huống xảy ra, theo kế hoạch thống nhất, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm an toàn hoặc hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Nâng cao chất lượng các lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự là một trong những giải pháp quan trọng.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, điều chỉnh hệ thống kế hoạch PTDS đồng bộ, cụ thể, sát thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Trung bình hằng năm toàn tỉnh huy động trên 200 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) phối hợp với công an và lực lượng khác tham gia trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác, bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; chủ động đề xuất tham mưu xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã khẳng định vai trò, vị trí, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, thực sự là “đội quân chiến đấu”, tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và những “chiến sĩ sao vuông”, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Với việc thực hiện đồng bộ, thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức của các tổ chức và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của PTDS ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, thực tế từ cơ sở cũng bộc lộ một số hạn chế. Theo Trung tá Lê Hữu Tuấn, Chính trị viên phó, Ban CHQS thị xã Nghi Sơn đó là hạn chế trong công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, đơn vị; hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho các lực lượng, nhất là trang bị cho bộ đội địa phương (BĐĐP), DQTV.

Qua xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ PTDS, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho BĐĐP, DQTV, DBĐV tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021–2025 và những năm tiếp theo”, những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ PTDS cũng đã được đơn vị soạn thảo nghiên cứu, tổng hợp. Đồng thời, đề án xác định PTDS là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền địa phương, trong đó BĐĐP, DQTV, DBĐV là nòng cốt. Do đó, cần tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, vai trò chủ trì tham mưu của cơ quan quân sự các cấp và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể đối với hoạt động của lực lượng BĐĐP, DQTV, DBĐV theo phương châm “4 tại chỗ”. Tuyên truyền để các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) và toàn dân xem PTDS không chỉ là nhiệm vụ của LLVT, tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai các hoạt động.

Đề án đưa ra giải pháp xây dựng kế hoạch PTDS của cấp tỉnh, huyện, xã theo chu kỳ 5 năm, tương ứng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và cần được rà soát, điều chỉnh hằng năm cho sát với địa bàn, phù hợp với đặc điểm, điều kiện từng địa phương. Đặc biệt, phương án cụ thể về tổ chức, sử dụng lực lượng sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ PTDS; chú trọng công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cũng là những điều kiện, giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng PTDS.

Tại hội nghị của UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào dự thảo đề án này diễn ra vào tháng 6-2021, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc xây dựng đề án là cần thiết. Đề án không chỉ tuân thủ các nguyên tắc, quy định của pháp luật mà đã vận dụng, cụ thể hóa các kinh nghiệm thực tiễn điều hành, xử lý tình huống trong thời gian qua trên địa bàn với sự tham mưu đầy đủ của các lực lượng liên quan và Quân khu 4. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng nhiệm vụ PTDS trong giai đoạn hiện nay.

