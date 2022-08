Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an huyện Thọ Xuân

Chiều 12-8, Công an huyện Thọ Xuân tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (15-8-1952-15-8-2022).

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá; lãnh đạo huyện Thọ Xuân; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân qua các thời kỳ; lãnh đạo Công an một số huyện; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Cách đây 70 năm, ngày 3-1-1952, Bộ Nội vụ ký Quyết định số 09/NV về việc thành lập Công an cấp huyện. Ngày 15-8-1952, Công an huyện Thọ Xuân chính thức được thành lập với 3 thành viên và là một trong 10 đơn vị Công an cấp huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi được thành lập, Công an huyện đã nêu cao tinh thần tiến công, ý chí cách mạng kiên cường, chủ động tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, Ủy ban kháng chiến hành chính huyện nhiều chủ trương, biện pháp phục vụ đắc lực công tác bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần quan trọng vào trang vàng thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và lực lượng Công an Thanh Hóa nói riêng.

Thay mặt Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an huyện Thọ Xuân

Trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tiền thân của Công an huyện Thọ Xuân là lực lượng trật tự, lực lượng tự vệ, trinh sát Việt Minh. Đến cuối năm 1946, tổ chức “Trinh sát Việt Minh” được chuyển thành Ban Công an huyện. Ban đầu lực lượng còn mỏng, trang bị còn nhiều thiếu thốn, nhưng với nhiệt huyết cách mạng và bản lĩnh kiên cường đã vượt qua khó khăn, thử thách, cùng với lực lượng dân quân du kích chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công an huyện Thọ Xuân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng 30 triệu đồng cho ban chuyên án vì có thành tích trong đấu tranh với tội phạm về ma uý trên địa bàn và các huyện lân cận.

Trải qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, lực lượng Công an huyện Thọ Xuân đã điều tra nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng thù địch, phản cách mạng, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo trấn áp, bảo vệ an toàn các cơ quan của Đảng, chính quyền các cơ sở cách mạng, các kho tàng, xưởng sản xuất vũ khí, phương tiện quốc phòng, các cơ quan Trung ương, Khu IV đóng trên địa bàn giữ vững trật tự trị an trong huyện. Lực lượng Công an huyện đã đấu tranh quyết liệt với các tổ chức phản động như quốc dân Đảng, dập tắt âm mưu gây bạo loạn của tổ chức “Đại Việt” và “Bảo an đoàn”....

Lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an huyện Thọ Xuân;

Trong giai đoạn cách mạng mới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, các chiến sĩ Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, thường xuyên nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng và giữa vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật mà Công an huyện Thọ Xuân đã đạt được trong chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành. Đồng thời đề nghị một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian, đó là: Tiếp tục chủ động chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thay mặt Huyện uỷ-HĐND-UBND-Uỷ ban MTTQ huyện Thọ Xuân, đồng chí Lê Đình Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Thọ Xuân đã trao tặng Công an huyện Thọ Xuân bức trướng mang dòng chữ: Công an huyện Thọ Xuân trung thành, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”;

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc và đợt thi đua đặc biệt phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm không để xảy ra các vụ việc nổi cộm, làm giảm tội phạm tạp, băng, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức; nâng cao tỷ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá án; phấn đấu 100% tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá án nói chung đạt trên 80% và án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 96% trở lên, đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, các nội dung công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực cư trú, quản lý kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ,góp phần phòng ngừa tội phạm; tập trung thực hiện hiệu quả Đề án số 6 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030.

Thực hiện có hiệu quả quy định, Chỉ thị của Bộ Công an về tăng cường xây dựng củng cố nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, vững chắc; tham mưu hoàn thành tiêu chí về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện hiệu quả Thông tư số 124 của Bộ Công an và đề án 375, Chỉ thị số 10 về xây dựng “Khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự”.

Bí thư Huyện uỷ Thọ Xuân Lê Đình Hải trao tặng 10 triệu đồng cho ban chuyên án có thành tích trong đấu tranh với tội phạm về ma uý trên địa bàn và các huyện lân cận

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thọ Xuân trong sạch, vững mạnh toàn diện; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân. Đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, lực lượng Công an huyện Thọ Xuân sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong bảo đảm đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

