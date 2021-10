Gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ

Ngày 30-9, Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt trực tuyến kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), 20 năm ngày toàn dân PCCC. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự buổi gặp mặt.

Toàn cảnh buổi gặp mặt tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Dự buổi gặp mặt tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Ngày 29-9-1961, Cục Phòng cháy và chữa cháy được thành lập. Ngày 4-10-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC. Sự kiện này đánh dấu sự thay đổi căn bản trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC, đồng thời mở ra một trang mới trong lịch sử. Đến nay, ngày 4-10 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Nhìn lại chặng đường 60 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được kiện toàn, củng cố từ Trung ương đến địa phương, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH ngày càng được phát triển sâu rộng, với nhiều hình thức, huy động được đông đảo quần chúng tham gia. Đến nay, đã xây dựng và kiện toàn trên 60 nghìn đội dân phòng, với trên 600 nghìn thành viên; thành lập trên 360 nghìn đội PCCC cơ sở với gần 3 triệu thành viên; thành lập trên 400 đội PCCC chuyên ngành với gần 9 nghìn thành viên. Cả nước có trên 4.000 mô hình điển hình tiên tiến về PCCC.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khắc phục khó khăn, gian khổ, hy sinh phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực sự là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận chống “giặc lửa” qua các thời kỳ.

Với những chiến công, thành tích xuất sắc đạt được qua các thời kỳ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, khen ngợi và chúc mừng những chiến công, thành tích của các thế hệ lãnh đạo, các sỹ quan, CBCS lực lượng dân phòng, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục không ngừng nỗ lực phấn đấu, thể hiện bản lĩnh, vai trò nòng cốt tham mưu về những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; đồng thời có chiến lược lâu dài xây dựng, phát triển lực lượng, nâng cao khả năng chiến đấu để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào Toàn dân PCCC và CNCH với phương pháp thiết thực, hiệu quả đến từng tầng lớp Nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức chữa cháy, CNCH, thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Quân công hạng nhì cho Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Phòng Tham mưu, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Phòng Công tác CNCH, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Đại tá Trần Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Nhân dịp này Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 79 tập thể, 129 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm.

Phan Nga