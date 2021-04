Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quý 2-2021

Sáng 31-3, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức ra nghị quyết lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng quý 2-2021. Đại tá Đỗ Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Qúy 2-2021 là thời điểm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các thế lực thù địch luôn lợi dụng để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kích động Nhân dân, chống phá Đảng, Nhà nước, cùng với đó tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế địa phương; tiếp tục duy trì chế độ, nề nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; chủ động các biện pháp trong phòng dịch COVID-19 và bảo đảm sức khỏe bộ đội; tham mưu báo cáo thông qua Đề án “Nâng cao năng lực phòng thủ dân sự và ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng Bộ đội địa phương, dự bị động viên và dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”; thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tổ chức an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nghĩa trang liệt sỹ Đồng Tâm, Bá Thước.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tổ chức xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, coi trọng nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới, chuẩn bị diễn tập và hội thi, hội thao, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Chỉ đạo các đơn vị tham gia bầu cử và bảo vệ an toàn Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hoàn thành các công trình đang xây dựng của doanh trại các huyện; tham gia xây dựng 126 ngôi nhà cho các hộ nghèo của huyện Mường Lát, làm công tác chuẩn bị tham gia Hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp” do Quân khu IV tổ chức đạt kết quả cao.

Lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh lần thứ VI, Đại hội quân nhân, Đại hội khuyến học lần thứ 2, tập huấn cấp ủy viên và tiến hành kiểm tra, giám sát các đảng ủy cơ sở theo kế hoạch đã xác định.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với cấp dưới, của cấp uỷ, chỉ huy và cơ quan đối với đơn vị, sự phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện chế độ trực và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ và thời điểm tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương; chủ động xử lý tốt các tình huống, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống.

Nguyễn Thanh Hải