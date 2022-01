Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

Sáng 20-1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá.

Đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 kiểm tra, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá

Sau khi nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2022, Thiếu tướng Hà Thọ Bình ghi nhận, đánh giá cao thành tích Bộ CHQS tỉnh đạt được trong năm 2021. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, cần tập trung triển khai có hiệu quả các kế hoạch năm; làm tốt công tác tuyển quân năm 2022.

Các cơ quan, đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, chuyên môn. Xây dựng kế hoạch và luyện tập thuần thục các phương án. Chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 tặng quà Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, động viên tư tưởng bộ đội; quan tâm chăm lo tốt công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội trong dịp Tết; tổ chức sôi nổi các hoạt động vui Tết, đón Xuân bảo đảm vui tươi, lành mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị, kỹ thuật; phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng; chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19. Quan tâm duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động và an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Dịp này, đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình cũng đi thăm, chúc Tết Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa.

Thu Phương