Bộ CHQS tỉnh: Kiểm tra công tác SSCĐ tại các cơ quan, đơn vị dịp Tết Nhâm Dần 2022

Nhằm chủ động xử lý thắng lợi các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Vũ Văn Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nhâm Dần 2022 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Vũ Văn Tùng và đoàn công tác kiểm tra tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh

Qua nắm tình hình tại cơ sở và nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu và tổ chức vui xuân, đón Tết cho cán bộ, chiến sỹ, Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng và đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng kế hoạch, thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết của các cơ quan, đơn vị.

Để đảm bảo đón Xuân vui vẻ, an toàn, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm túc các mệnh lệnh và chỉ thị thực hiện sẵn sàng chiến đấu của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh; duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kỷ luật quân đội. Triển khai các phương án bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ nhà kho, trạm xưởng, đảm bảo tuyệt đối về an toàn giao thông và chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp tốt với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm để có phương án đối phó kịp thời, bảo đảm không bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tập trung giữ vững ổn định chính trị cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạn. Quan tâm thăm hỏi, chúc tết các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở nơi biên giới, hải đảo.

Ngay sau Tết cần triển khai ngay nhiệm vụ trong năm, mà trước mắt phải hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; làm tốt lễ ra quân huấn luyện tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong năm 2022.

Thanh Hải