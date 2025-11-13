Lấy hiệu quả thực hiện nghị quyết làm thước đo uy tín của Đảng, niềm tin của Nhân dân và sức mạnh của cả hệ thống chính trị

Chiều 13/11, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị quan trọng này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt: “Biến “ý Đảng” thành “lòng dân”, biến “nghị quyết” thành “cuộc sống”; lấy hiệu quả thực hiện nghị quyết làm thước đo uy tín của Đảng, niềm tin của Nhân dân và sức mạnh của cả hệ thống chính trị”

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và trực tiếp quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Tỉnh ủy đến các ban, sở, ngành; các xã, phường, thôn, bản, khu dân cư với 277 điểm cầu và trên 35.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu khai mạc và thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị lần thứ 14 thảo luận, thống nhất nhiều nội dung hệ trọng

Khai mạc và thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Từ ngày 5 đến 6/11/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 để thảo luận, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác cán bộ cùng một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị đã kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV. Trong đó nhấn mạnh, nhiệm kỳ Đại hội XIII là giai đoạn có nhiều khó khăn, thách thức cả bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo quyết liệt, đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược của tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, toàn Đảng đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao, bản lĩnh, trí tuệ và kiên định với quan điểm, đường lối, quy chế làm việc, gắn với thực tiễn của đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV (bao gồm tái cử và nhân sự mới) để báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời trình Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, bầu cử theo quy định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thảo luận và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV để trình Đại hội xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định, công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính kế thừa, tiếp nối công tác quy hoạch cán bộ; là yếu tố “cốt lõi của cốt lõi”, có ý nghĩa quyết định đến thành công của Đại hội XIV và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII, tổ chức các phong chào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã quán triệt, truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới, mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Biến “nghị quyết” thành “cuộc sống”

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu bế mạc hội nghị.

Nội dung quán triệt phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhấn mạnh những điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá; đồng thời liên hệ sát thực tế ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để “nghe đến đâu, thấm đến đó, hiểu đến đâu, làm được đến đó. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, ý thức trách nhiệm, thái độ cầu thị của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mở đầu cho quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, có ý nghĩa định hướng, khơi dậy và lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên, quyết tâm hành động trong toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đi vào cuộc sống.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh là kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu: “Phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc".

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu nghị quyết.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, nội dung quán triệt phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhấn mạnh những điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, đồng thời liên hệ sát thực tế ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để “nghe đến đâu, thấm đến đó, hiểu đến đâu, làm được đến đó”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, “viết nghị quyết bằng hành động và kết quả thực tiễn”; coi kết quả thực hiện nghị quyết là thước đo năng lực của bản thân và của tổ chức mình. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 của cấp mình. Đồng thời, khẩn trương xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Các chương trình, kế hoạch hành động phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về kết quả thực hiện nghị quyết; lấy tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc làm thước đo năng lực của bản thân, tổ chức.

Cùng với quán triệt, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá thường xuyên việc thực hiện nghị quyết, bảo đảm nghiêm túc, thực chất, đúng tiến độ.

Đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng quản trị hiện đại, hiệu quả, minh bạch; chuyển từ “quản lý theo đầu mối” sang “quản trị theo kết quả”, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền có kiểm soát, khuyến khích tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Gắn việc thực hiện nghị quyết với đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, tạo nền tảng cho chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, minh bạch.

Bệnh cạnh đó, đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa, con người Thanh Hóa trong sự nghiệp phát triển.

Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông, văn hóa, văn nghệ, hệ thống thông tin cơ sở, nhằm lan tỏa khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới, ý chí vươn lên và trách nhiệm xã hội, khơi dậy niềm tự hào và ý thức đóng góp cho tỉnh nhà.

Chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững đoàn kết nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển của tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu sau hội nghị này, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và từng cán bộ, đảng viên phải thực sự chuyển tinh thần học tập, quán triệt nghị quyết thành hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Mỗi cấp ủy cần chủ động lựa chọn những nhiệm vụ thật sự trọng tâm, những khâu yếu cần khắc phục, những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến rõ nét, kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện nghị quyết.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, “viết nghị quyết bằng hành động và kết quả thực tiễn”; coi kết quả thực hiện nghị quyết là thước đo năng lực của bản thân và của tổ chức mình.

Cùng với đó, cần kiên quyết khắc phục tình trạng “nói nhiều làm ít, làm hình thức, làm cầm chừng”, thay bằng hành động quyết liệt, sáng tạo, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến hiệu quả thực chất và lợi ích của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt: Biến “ý Đảng” thành “lòng dân”, biến “nghị quyết” thành “cuộc sống”; lấy hiệu quả thực hiện nghị quyết làm thước đo uy tín của Đảng, niềm tin của Nhân dân và sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Minh Hiếu