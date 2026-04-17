Ký sự miền sơn cước: Pù Luông – Bản hòa ca bốn mùa

Ở phía Tây Thanh Hóa, Pù Luông hiện lên như một bức tranh thiên nhiên sống động. Mỗi mùa đi qua, nơi đây lại khoác lên mình một sắc màu riêng: khi xanh mướt ruộng bậc thang, lúc vàng óng mùa lúa chín, khi bảng lảng sương mây nơi bản làng. Những thanh âm của núi rừng và nhịp sống bản địa hòa quyện, tạo nên bản hòa ca bốn mùa rất riêng.

Được hình thành từ sự hợp nhất của ba xã Thành Lâm, Thành Sơn và Lũng Niêm của huyện Bá Thước trước đây, xã Pù Luông hôm nay hiện lên với một diện mạo mới. Thiên nhiên tươi đẹp cùng những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào Thái đang hòa quyện, tạo nên sức sống riêng cho vùng đất giàu tiềm năng này.

Sau vụ mùa, nước được dẫn trở lại ruộng bậc thang để chuẩn bị cho vụ mới. Từ trên cao, từng lớp ruộng xếp tầng loang loáng nước, phản chiếu mây trời và sắc xanh của núi rừng. Dưới ánh nắng nhẹ mùa đông, cả thung lũng như dịu xuống, trầm lắng và đầy cuốn hút.

Từ nhịp tuần hoàn ấy, Pù Luông rực rỡ và sôi động nhất khi bước vào mùa lúa. Từ khoảng tháng 5 tháng 6, khi vụ mới bắt đầu, ruộng bậc thang phủ lên sườn núi sắc xanh mạ non. Những đường cong mềm mại nối nhau theo triền đồi, mở ra cảm giác thanh bình, khoáng đạt của miền sơn cước.

Đến tháng 9, tháng 10, khi lúa vào độ chín, cả vùng núi lại bừng lên sắc vàng óng ả. Trong tiết trời dễ chịu nhất năm, Pù Luông trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, đón bước chân của đông đảo du khách tìm về khám phá và trải nghiệm.

Không chỉ cuốn hút bởi cảnh sắc ban ngày, Pù Luông khi đêm xuống lại mở ra một sắc thái khác. Trong tiết trời se lạnh, những ánh đèn từ các bungalow và khu nghỉ dưỡng thấp thoáng trên sườn núi, rải rác giữa thung lũng, khiến cả không gian trở nên ấm áp và bình yên. Giữa không gian ấy, nhiều du khách tìm đến Pù Luông để tạm rời nhịp sống vội vã, lắng nghe tiếng núi rừng và tận hưởng sự tĩnh tại của bản làng.

Những năm gần đây, tận dụng lợi thế cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa bản địa, Pù Luông đã phát triển nhiều homestay và khu nghỉ dưỡng sinh thái, tạo nên những điểm dừng chân hấp dẫn. Dù mang dáng dấp hiện đại, các công trình lưu trú tại đây vẫn được thiết kế hài hòa với cảnh quan tự nhiên, giữ lại những nét kiến trúc đặc trưng của vùng cao. Nhờ đó, du khách đến Pù Luông không chỉ được nghỉ dưỡng giữa không gian núi rừng trong lành, mà còn thực sự chạm vào đời sống văn hóa bản địa.

Đêm xuống sâu hơn, sự tĩnh lặng của núi rừng Pù Luông được đánh thức bởi những âm thanh rộn ràng của điệu xòe, điệu luống - nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào Thái.

Quanh lửa trại bập bùng, những bàn tay nối lại thành vòng tròn. Tiếng cười, tiếng hò reo vang lên theo từng nhịp bước, xóa nhòa mọi khoảng cách. Với nhiều du khách quốc tế, đó là khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình khám phá Pù Luông.

Chính những trải nghiệm văn hóa gần gũi, đậm bản sắc ấy đang góp phần tạo nên sức hút riêng cho du lịch Pù Luông. Hiện khu vực Pù Luông có gần 70 cơ sở lưu trú, homestay với hơn 260 buồng, khoảng 350 giường. Dịp Tết Dương lịch 2026, nơi đây đón 6.550 lượt khách, trong đó hơn 2.650 lượt khách lưu trú, chiếm trên 40%. Lượng khách tiếp tục tăng so với cùng kỳ, đặc biệt là khách quốc tế và khách tham quan.

Với định hướng phát triển du lịch sinh thái bền vững, xã Pù Luông đang từng bước hoàn thiện quy hoạch, thu hút đầu tư vào các loại hình nghỉ dưỡng, văn hóa và trải nghiệm. Trọng tâm là xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn với đời sống và bản sắc của đồng bào nơi đây.

Giữa những ngày tháng Ba, khi núi rừng bắt đầu chuyển mình sang một nhịp mới, Pù Luông cũng bắt đầu mở ra những sắc màu và thanh âm đầy sức sống. Tất cả hòa quyện, làm nên một bản hòa ca bốn mùa rất riêng của núi rừng và con người xứ Thanh. Để rồi, trong hành trình đi qua, mỗi người mang theo một nỗi nhớ... và đọng lại dư âm của một miền sơn cước khó quên./.

Ảnh: NDS

Đồ họa: Mai Huyền