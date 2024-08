Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Chi bộ Bắc Sơn - tiền thân của Đảng bộ huyện Ngọc Lặc

Chiều 26/8, huyện Ngọc Lặc đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Chi bộ Bắc Sơn - tiền thân của Đảng bộ huyện (27/8/1949 - 27/8/2024).

Toàn cảnh buổi tọa đàm kỷ niệm

Dự buổi tọa đàm kỷ niệm có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện kết nghĩa Nam Giang (tỉnh Quảng Nam); lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Ngọc Lặc qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi tọa đàm kỷ niệm.

Cách đây 75 năm, ngày 27/8/1949, được sự thống nhất của Tỉnh ủy, Khu ủy và Ban cán sự miền Tây, tại chòm Mặn, xã Phúc Thành (nay là thôn Minh Phong, xã Ngọc Sơn), Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Ngọc Lặc được thành lập gồm 9 đồng chí. Chi bộ lấy tên là chi bộ Bắc Sơn (tiền thân của Đảng bộ huyện ngày nay), đồng chí Nguyễn Chiến Thắng được bầu làm Bí thư chi bộ. Từ đây, Nhân dân các dân tộc Ngọc Lặc và phong trào cách mạng huyện đã chính thức có tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo.

Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc trình bày diễn văn kỷ niệm.

Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ huyện đã trải qua 24 kỳ Đại hội. Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng là mỗi lần Đảng bộ huyện tự nhìn nhận đánh giá, tìm ra hướng đi phù hợp để lãnh đạo Nhân dân từng bước phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống mọi mặt của người dân. Từ Đại hội lần thứ XXI đến Đại hội lần thứ XXIV, Đảng bộ huyện đã nhìn nhận và xác định tiềm năng, lợi thế phát triển chính là kinh tế nông nghiệp gắn với công nghiệp và dịch vụ, để đề ra cơ cấu kinh tế theo hướng trọng tâm, thích hợp nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên mọi nguồn lực đầu tư, đưa huyện Ngọc Lặc ngày càng phát triển.

Trong 75 năm xây dựng và trưởng thành, khi mới thành lập có 9 đảng viên đến nay Đảng bộ huyện Ngọc Lặc có 48 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và có 7.170 đảng viên sinh hoạt tại 421 chi bộ; 100% thôn, phố, cơ quan, đơn vị, trường học có đảng viên và tổ chức Đảng lãnh đạo. Đảng viên có mặt ở tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của huyện. Trình độ của đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên rõ rệt cả về văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và trải nghiệm thực tiễn công tác.

Đến nay huyện Ngọc Lặc đã có những bước tiến bộ vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Ngọc Lặc đã phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết thống nhất, không ngừng đổi mới, lãnh đạo Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 4,69%. Quy mô giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 5.254 tỷ đồng, gấp 1,14 lần năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng ngành nông nghiệp từ 29,68% (năm 2020) giảm xuống còn 27,21% (năm 2023); ngành công nghiệp, xây dựng tăng từ 34,95% lên 37,46%; các ngành dịch vụ từ 35,37% lên 35,53%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2023 (tính đến 29/2/2024) đạt 10.385 tỷ đồng, bằng 75,25% mục tiêu cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu chúc mừng.

Phát biểu tại buổi tọa đàm kỷ niệm, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc đã nỗ lực đạt được trong suốt chặng đường 75 năm qua, là mốc son đầy tự hào về truyền thống cách mạng, là nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc Ngọc Lặc phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, quyết tâm cao nhất phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra; xây dựng Ngọc Lặc sớm trở thành huyện nông thôn mới và là đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây của tỉnh.

Các đại biểu dự kỷ niệm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ngọc Lặc tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống; làm cho mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân nhận thức sâu sắc về truyền thống hào hùng của quê hương; nhận rõ thời cơ, vận hội mới và cả những khó khăn, thách thức; từ đó đổi mới tư duy, thay đổi cách làm, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và Nhân dân, tạo sự đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Cần bám sát định hướng phát triển của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của huyện, phương hướng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo việc làm ổn định, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường... Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; nắm chắc tình hình Nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc của người dân ngay từ cơ sở, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh lưu ý vấn đề then chốt là phải xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của huyện thật sự trong sạch, vững mạnh; chăm lo công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, năng lực làm việc, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý vì sự phát triển của quê hương; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Quan tâm phát triển đảng viên, nhất là đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

Ngay sau buổi tọa đàm kỷ niệm, Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc phải bắt tay ngay vào xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp. Ngay từ bây giờ, phải khẩn trương chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2025 - 2030; nghiên cứu xây dựng các định hướng, giải pháp lớn, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phù hợp để xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội, tạo đột phá cho nhiệm kỳ mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc lẵng hoa tươi thắm.

Cũng tại buổi tọa đàm, đại diện lãnh đạo huyện Ngọc Lặc và huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã trao giải Cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ huyện Nam Giang.

Lê Hợi