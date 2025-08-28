Khởi công Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam

Sáng 28/8, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Gốm sứ ETRILLION và Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng tổ chức lễ khởi công Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam. Đây là dự án trọng điểm được lựa chọn khởi công chào mừng 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh; chủ đầu tư, các đơn vị chức năng thực hiện nghi lễ khởi công dự án.

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các xã, phường trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, công nhân viên Công ty CP Gốm sứ Hoa Liên; Công ty TNHH Gốm sứ ETRILLION; Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự lễ khởi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đại biểu dự lễ khởi công.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam được đầu tư xây dựng tại Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ trên địa bàn 2 xã Nông Cống và Yên Thọ. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Gốm sứ ETRILLION trực thuộc Công ty CP Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam (Trung Quốc) - Một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất gốm sứ tại Trung Quốc, nổi tiếng với các sản phẩm gốm dân dụng, gốm kỹ nghệ, gốm mỹ nghệ mang thương hiệu Hualian, Hong Guan Kiln và Torch.

Phối cảnh dự án.

Dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 4/7/2025. Diện tích đất thực hiện dự án 322.345,16 m2 với tổng mức đầu tư khoảng 5.139 tỷ đồng (tương đương 200 triệu USD).

Dự án được chia thành 3 giai đoạn, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2030, trong đó giai đoạn I được triển khai từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026. Mục tiêu của dự án là sản xuất sản phẩm gốm sứ dùng trong sinh hoạt hằng ngày và gốm sứ công nghiệp, thiết bị vệ sinh với tổng công suất thiết kế khoảng 170 triệu sản phẩm/năm. Đây là dự án quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm thường xuyên cho hơn 4.000 lao động. Tập đoàn Việt Hưng làm tổng thầu thi công Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam.

Đại diện Công ty CP Gốm sứ Hoa Liên phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện Công ty CP Gốm sứ Hoa Liên và Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng đã phát biểu nêu bật vai trò, ý nghĩa của dự án; đồng thời thể hiện quyết tâm triển khai dự án đúng kế hoạch, lộ trình đã xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam là một trong những dự án tiêu biểu thể hiện quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa và hiện thực hóa chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 3586, ngày 17/6/2025 về việc thực hiện tổ chức phân luồng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế ưu tiên “ làn xanh”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, dự án khi đi vào hoạt động không những tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng thu cho ngân sách, mà còn làm phong phú thêm nhóm sản phẩm công nghiệp của tỉnh, góp phần tạo động lực phát triển ngành công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa và mang sản phẩm được sản xuất tại tỉnh Thanh Hóa với chất lượng cao của Công ty CP Gốm sứ Hoa Liên đến thị trường quốc tế.

Với ý nghĩa quan trọng đó và để dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị Công ty TNHH Gốm sứ ETRILLION, lập kế hoạch tiến độ chi tiết cho từng giai đoạn của dự án, huy động tối đa nguồn nhân lực, máy móc, thiết bị, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất đảm bảo thời hạn kế hoạch đặt ra. Quan tâm đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công công trình; quan tâm đến đời sống, điều kiện làm việc cho người lao động. Đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư cụm công nghiệp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã Nông Cống, Yên Thọ trong quá trình thực hiện dự án.

Toàn cảnh buổi lễ.

Đối với Công ty TNHH Công nghiệp Vạn Thắng, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, đảm bảo đưa công trình vào khai thác sử dụng trước thời hạn kế hoạch đi vào sản xuất của dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH Gốm sứ ETRILLION triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

Thiết bị máy móc sẵn sàng thi công dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các xã Nông Cống, Yên Thọ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các nhà thầu thi công để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, hoàn thành toàn bộ mặt bằng và các thủ tục liên quan trong quá trình thi công thực hiện dự án.

Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các xã Nông Cống, Yên Thọ tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân trong vùng dự án về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đề nghị Nhân dân các xã Nông Cống, Yên Thọ tiếp tục ủng hộ việc đầu tư xây dựng dự án vì lợi ích chung của Nhà nước và lợi ích lâu dài của quê hương.

Phong Sắc