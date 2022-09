Tiết lộ giá iPhone 14 chính hãng ở Việt Nam, cao nhất 50 triệu đồng

Ngay sau khi sự kiện ra mắt iPhone 14 của Apple kết thúc, nhiều nhà bán lẻ lớn tại Việt Nam đã ngay lập tức công bố giá bán dự kiến của iPhone 14 chính hãng.

Mẫu iPhone 14 dự kiến sẽ rất thu hút khách hàng tại Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, với 4 mẫu iPhone mới, giá bán các phiên bản sẽ trải dài từ 22-50 triệu đồng.

Cụ thể, FPT Shop đã báo giá khởi điểm từ 25 triệu đồng cho phiên bản iPhone 14 128 GB. iPhone 14 Plus có giá từ 28 triệu đồng, từ 31 triệu đồng cho iPhone 14 Pro. Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max có giá khởi điểm từ 34 triệu đồng, riêng phiên bản dung lượng bộ nhớ 1 TB được báo giá 50 triệu đồng. Mức giá tương đồng cũng được công bố bởi hệ thống Thế Giới Di Động.

Trong khi đó, hệ thống CellphoneS dự kiến model iPhone 14 khởi điểm ở mốc 24 triệu đồng và 27 triệu đồng cho mẫu iPhone 14 Plus. Riêng hai mẫy iPhone 14 Pro/Pro Max, đại lý này đưa ra mức giá tương đương FPT Shop.

Giá bán dự kiến của CellphoneS. Giá bán dự kiến của Di Động Việt. Giá bán dự kiến của FPT Shop.

Trong khi đó, một số đại lý ủy quyền khác như Di Động Việt công bố mức giá dự kiến rẻ hơn 1-2 triệu đồng tùy phiên bản cho các dòng iPhone mới ra mắt.

Tuy nhiên, đại diện Di Động Việt cho biết đây mới là giá bán dự kiến, tình hình có thể thay đổi từ giờ đến thời điểm giao hàng. Tại Việt Nam, Apple chỉ đưa ra giá trần, các đại lý có quyền tự điều chỉnh biên độ.

Với việc Apple giữ nguyên giá bán của iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max, mức dự kiến của dải sản phẩm mới tại Việt Nam gần như tương đồng thế hệ 2021. Riêng model iPhone 14 Plus thay thế chiếc iPhone 13 mini đắt hơn 200 USD, nên được quy đổi mức chênh lệch khoảng 4 triệu đồng.

Phiên bản dung lượng 1 TB của iPhone 14 Pro Max tiếp tục là một trong những mẫu điện thoại đắt tiền nhất tại Việt Nam.

Chia sẻ về bộ 4 sản phẩm mới, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS, cho biết iPhone 14 có giá khởi điểm thấp hơn 30$ so với iPhone 13 khi ra mắt, và đặc biệt giá 14 Pro/Pro Max chỉ tương đương với giá 13 Pro/Pro Max.

“Đây được cho là một điều tương đổi bất ngờ và thể hiện sự quyết tâm của Apple khi đã có nhiều đồn đoán về việc iPhone 14 có giá tăng so với trước đó.”

Đại diện CellphoneS cũng chia sẻ iPhone 14 Plus là dòng sản phẩm mới nằm giữa phân khúc giá iPhone 14 và 14 Pro (799$ và 999$). Đây là một sự bổ sung hợp lý khi mà ở thế hệ cũ, việc người dùng mua bản iPhone13 Pro Max có mức giá khá cao, tuy nhiên không phải ai cũng có nhu cầu về chip mới nhất + camera.

“iPhone 14 Plus tạo ra nét khác biệt khi cấu hình tốt vừa đủ, camera vừa đủ nhưng cải thiện rất tốt và màn hình và thời lượng pin. Dự kiến doanh số iPhone 14 Plus sẽ cao hơn iPhone 14 khoảng 50%,” ông Lạc Huy chia sẻ.

Cũng theo đại diện các nhà bán lẻ, năm nay do Apple tổ chức sự kiện sớm nên thời gian hàng chính hãng cập bến được rút ngắn. Dự kiến, iPhone 14 sẽ được bán ra ở Việt Nam sớm hơn khoảng một tháng so với năm 2021. Trong khi đó, mẫu iPhone 14 Plus giao hàng sau. Do đó, người dùng trong nước có thể phải chờ đến trung tuần tháng 11/2022.

Bên cạnh iPhone, các nhà bán lẻ trong nước cũng công bố giá dự kiến của Apple Watch Series 8 từ 7,5 triệu đồng và 24 triệu đồng cho mẫu đồng hồ Ultra. Tai nghe AirPods Pro mới có giá dự kiến khoảng 7 triệu đồng.

Theo TTXVN