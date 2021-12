Thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn huyện Như Xuân

VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Như Xuân vừa tổ chức Lễ ký kết hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Đại diện lãnh đạo VNPT Thanh Hóa và lãnh đạo UBND huyện Như Xuân ký kết hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Giai đoạn 2016 – 2020, VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Như Xuân đã phối hợp, triển khai nhiều hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng mạng viễn thông – công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông đa chiều cho tất cả các cơ quan nhà nước, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử tại huyện Như Xuân. VNPT Thanh Hóa đã hỗ trợ nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Như Xuân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Như Xuân thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện với các chương trình, hoạt động cụ thể như: Hợp tác trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn, phát triển ứng dụng trên thiết bị di động để người dân tương tác với chính quyền; phát triển nền tảng cho chuyển đổi số (hạ tầng kỹ thuật số, dữ liệu số, nền tảng số, nguồn lực số); xây dựng Chính quyền số; triển khai các giải pháp phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số trên nền tảng công dân số; đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an toàn thông tin và triển khai thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích tại địa phương.

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, muốn phát triển, hội nhập sâu rộng thì không thể tách rời hoạt động chuyển đổi số. Đây là xu thế tất yếu và rất cần thiết đối với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp. Việc VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Như Xuân ký kết hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 sẽ góp phần đưa huyện Như Xuân sớm trở thành một trong những địa phương miền núi có tốc độ chuyển đổi số nhanh và bền vững, từ đó, tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NL