Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn VNPT về thúc đẩy triển khai chính quyền số, xã hội số, kinh tế số

Chiều 11-11, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác về thúc đẩy triển khai chính quyền số, xã hội số, kinh tế số giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự lễ ký kết tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự lễ ký kết, tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, VNPT Thanh Hóa. Tại điểm cầu trụ sở VNPT có Tổng Giám đốc Huỳnh Quang Liêm; lãnh đạo tập đoàn và các đơn vị thuộc tập đoàn.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết tại điểm cầu Thanh Hóa.

Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa xác định xây dựng chính quyền điện tử là khâu chiến lược, quyết định đến thành công trong tạo đột phá cải cách thủ tục hành chính. Năm 2015 UBND tỉnh Thanh Hoá và Tập đoàn VNPT đã ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin.

Sau 5 năm triển khai thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015-2020, với vai trò là đối tác hợp tác chiến lược, Tập đoàn VNPT đã tập trung đầu tư nguồn lực cả về công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin cho tỉnh Thanh Hoá.

VNPT Thanh Hoá đã nỗ lực triển khai quy hoạch hạ tầng viễn thông trên diện rộng đến khắp các địa phương trên toàn tỉnh, quang hóa 100% hạ tầng đường truyền đến các cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế các cấp; phối hợp triển khai, cung cấp đường truyền và vận hành dịch vụ truyền hình hội nghị cho 27 đơn vị cấp huyện, 559 đơn vị cấp xã; kết nối cho 65 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa....

Tích cực phối hợp với các ngành trong triển khai nhiều chương trình, ứng dụng phục vụ cải cách hành chính tỉnh Thanh Hóa như hoàn thành việc kết nối trục liên thông văn bản quốc gia, phục vụ điều hành, gửi, nhận văn bản liên thông 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã; kết nối, tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến VNPT-PAY với cổng dịch vụ công của tỉnh và phần mềm một cửa điện tử các cấp; triển khai giải pháp phòng họp không giấy tờ; các giải pháp, chương trình cho ngành giáo dục, y tế. Đặc biệt, trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19, VNPT Thanh Hoá đã chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng hệ thống Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hoá phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Ngày 1-9-2020, Thanh Hóa trở thành tỉnh đầu tiên trên cả nước thực hiện làm việc trên môi trường mạng ở cả 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố, thúc đẩy gia tăng tỷ lệ văn bản điện tử có ký số đạt trên 98%, ước tiết kiệm trên 30 tỷ đồng chi phí thời gian, in, gửi, phát hành văn bản.

Với những nỗ lực vượt bậc, Thanh Hóa đã vươn lên xếp thứ 3 toàn quốc với số lượng 615 dịch vụ công kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia; xếp thứ 8 toàn quốc về mức độ ứng dụng CNTT.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những thành tựu hợp tác trong giai đoạn 2015-2020 giữa tỉnh Thanh Hóa và VNPT. Kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2015-2020 là cơ sở, tiền đề mang lại những thành công trong việc xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua và sẽ tiếp tục góp phần quan trọng trong việc phát triển, hoàn thiện chính quyền điện tử tỉnh hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp tục thỏa thuận hợp tác về thúc đẩy triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025; ưu tiên đầu tư nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển tỉnh Thanh Hóa; triển khai sớm hạ tầng mạng 5G; hỗ trợ đầu tư xây dựng khu công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa trở thành khu công nghệ thông tin tập trung theo Nghị định số 154/2013/NĐ-CP; nghiên cứu xây dựng, triển khai các ứng dụng về công nghệ thông tin, viễn thông phục vụ các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện để VNPT Thanh Hóa ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về công nghệ thông tin và viễn thông của tỉnh.

Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh chụp màn hình)

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa thông qua nội dung thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn VNPT giai đoạn 2021-2025.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn VNPT đã thông qua nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 với những nội dung chính đó là: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đối với các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp; lấy người dân là trung tâm của chuyển đổi số. Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động để người dân tương tác với chính quyền. Hợp tác phát triển nền tảng cho chuyển đổi số: hạ tầng kỹ thuật số, dữ liệu số, nền tảng số, nguồn lực số nhằm xây dựng hạ tầng số hiện đại, có khả năng chia sẻ, đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Hợp tác xây dựng chính quyền số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp. Hợp tác triển khai các giải pháp phát triển kinh tế số, tập trung vào các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp, phát triển thương mại điện tử, du lịch thông minh, hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp công nghệ số. Hợp tác phát triển xã hội số dựa trên nền tảng là công dân số, các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ người dân bị ảnh hưởng, tác động tiêu cực bởi công nghệ số; Hợp tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an toàn thông tin; tham gia, phối hợp trong mạng lưới ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm và Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm đã ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác về thúc đẩy triển khai chính quyền số, xã hội số, kinh tế số giai đoạn 2021-2025.

Lễ ký kết được diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Tập đoàn VNPT tặng bức tranh Bác Hồ cho tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm tặng trồng đống cho lãnh đạo Tập đoàn VNPT.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm và Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm đã ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác về thúc đẩy triển khai chính quyền số, xã hội số, kinh tế số giai đoạn 2021-2025.

