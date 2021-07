Huyện Yên Định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử

Trong những năm qua, huyện Yên Định đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong xây dựng chính quyền điện tử, góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính.

Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ công của UBND huyện Yên Định.

Xác định việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, từng bước xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ Nhân dân trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Định đã và đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, trong đó lấy người dân làm trung tâm, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, huyện Yên Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thành lập ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử huyện Yên Định, ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo và thành lập tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử huyện.

Để đảm bảo ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, huyện Yên Định quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức tại các cơ quan Nhà nước của huyện được trang bị máy tính; 100% các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn được đầu tư xây dựng hệ thống mạng LAN và các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin, thiết bị sao lưu dữ liệu. 100% máy tính của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đều được kết nối Internet đường truyền tốc độ cao và kết nối liên thông hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 100% cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý văn bản đi, văn bản đến trên phần mềm; trên 90% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức (là lãnh đạo), công chức (phụ trách văn thư) được cung cấp chứng thư số, triển khai sử dụng chữ ký số trong hoạt động công vụ. Trên 90% các văn bản đi/đến giữa UBND huyện với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng chuyên môn, các đơn vị và 26 xã, thị trấn đã được thực hiện gửi nhận văn bản điện tử có ký số và số hóa liên thông trên phần mềm và chuyển nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia, số văn bản còn lại được thực hiện chuyển nhận song song trên phần mềm và gửi bằng văn bản giấy theo quy định (văn bản mật); có gần 50% cuộc họp của các cơ quan cấp huyện thực hiện thông qua hệ thống phòng họp trực tuyến và phòng họp không giấy tờ, đảm bảo điều kiện ban đầu để tiến tới loại bỏ hoàn toàn sử dụng văn bản giấy trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; 100% các thủ tục hành chính được cung cấp các dịch vụ công và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh trên phần mềm một cửa điện tử và trang thông tin điện tử của huyện; 100% hệ thống thông tin dùng chung, hệ thống mạng LAN, máy chủ, máy trạm của UBND huyện, UBND cấp xã và mạng chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước được trang bị giải pháp an toàn, bảo mật nhằm bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng; trang thông tin điện tử của huyện và website của các xã, thị trấn được giám sát sẵn sàng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tấn công gây mất an toàn thông tin và có phương án khắc phục sự cố đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/24h, phục vụ tốt công tác ứng dụng CNTT cũng như an toàn, an ninh mạng.

Trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính, huyện Yên Định đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá sự hài lòng của người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn; đồng thời tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử. Bên cạnh đó, huyện tăng cường chỉ đạo tổ công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ đáp ứng của cơ sở hạ tầng, có phương án đầu tư các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động của các đơn vị trên địa bàn huyện.

Việc xây dựng và phát triển CNTT trong các cơ quan quản lý Nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử của huyện Yên Định là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Công Quang