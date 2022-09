Huyện Như Xuân ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

Xác định khoa học - kỹ thuật (KHKT) là “chìa khóa” để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp, huyện Như Xuân đã chú trọng triển khai nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Từ đó, đã làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân, các mô hình sản xuất nông nghiệp được nhân rộng góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

Huyện Như Xuân khuyến khích, hỗ trợ người dân xây dựng mô hình sản xuất trong nhà màng.

Thời gian qua, UBND huyện Như Xuân đã triển khai xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi áp dụng ứng dụng KHKT. Đối với giống lúa, huyện sản xuất rộng rãi các giống lúa có năng suất, chất lượng cao, như TBR279, Bắc Thịnh, TBR225, TBR45, Nhị Ưu 986, GS9, GS55... Qua khảo nghiệm cho thấy loại giống lúa lai này có những ưu điểm vượt trội, như chiều cao cây 105cm - 110cm, có khả năng chống đổ ngã khá tốt, khả năng chịu rét tốt, bông lúa dài, tỷ lệ hạt lép thấp... Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng xây dựng các mô hình, như lúa lai, bón phân viên nén dúi sâu và được triển khai ở các xã Tân Bình, Hóa Quỳ, Xuân Bình, Cát Tân, Thanh Phong... thị trấn Yên Cát. Đây là mô hình nén các loại phân bón hỗn hợp gồm có đạm urê, kali, một số chất phụ gia và ưu điểm vượt trội là chỉ bón một lần duy nhất cho cả vụ, cây lúa được cung cấp chất dinh dưỡng một cách từ từ, đầy đủ và cân đối trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển. Việc nhân rộng các mô hình thâm canh lúa lai chất lượng cao đã góp phần bảo đảm sản lượng lương thực của huyện và hàng năm đạt từ 25 - 26 nghìn tấn trở lên. Bên cạnh đó, chú trọng chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao, được liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, bao gồm chè, các loại cây ăn quả như chanh leo, xoài keo, ổi... nhất là thực hiện “trẻ hóa” cây ăn quả trồng lâu năm có năng suất, chất lượng thấp bằng công nghệ cắt, ghép để cải tạo, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật... Căn cứ vào điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng, huyện định hướng cho các xã, thị trấn hình thành 6 vùng sản xuất tập trung, chuyên canh rau, quả an toàn tập trung, với diện tích hơn 300 ha, trong đó có hơn 60 ha được sản xuất theo quy trình VietGAP, khuyến khích người dân xây dựng nhà màng, nhà lưới, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt,... để nâng cao chất lượng cây trồng, giảm chi phí sản xuất.

Trong chăn nuôi, để nâng cao tầm vóc đàn gia súc, huyện chú trọng thực hiện cải tạo đàn bò bằng thụ tinh nhân tạo, sử dụng tinh bò đực giống Zebu, thụ tinh nhân tạo với bò cái vàng địa phương, giống mới thuần ngoại Landrace... Bên cạnh đó, liên kết với các doanh nghiệp xây dựng mô hình chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ sinh học, như làm hầm biogas, đệm lót sinh học, chế phẩm balasa... Đồng thời, đã chuyển giao và đưa vào nuôi các loại con giống có năng suất, chất lượng cao, như gà Lương Phượng, gà lai chọi, gà mía, gà Lạc Thủy, khôi phục vịt bầu Thanh Quân, vịt Cổ Lũng... Các mô hình này góp phần thay đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa.

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn; từng bước thay đổi phương thức sản xuất để mở rộng quy mô, áp dụng tiến bộ KHKT để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa lớn. Mở rộng diện tích cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, như cây ăn quả, rau an toàn... áp dụng nghiêm quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP... Tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển chăn nuôi thành ngành sản xuất hàng hóa lớn; phát triển các trang trại chăn nuôi tập trung, theo chuỗi giá trị từ giống, thức ăn, tiêu thụ, giết mổ...; chú trọng phát triển đàn gia cầm, lợn, dê; nâng cao tầm vóc đàn trâu, bò... Xây dựng kế hoạch tập huấn, chuyển giao KHKT, qua đó giúp người dân được trang bị thêm những kiến thức cơ bản trong chăn nuôi, trồng trọt, nhất là được hướng dẫn quy trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn đối với cây trồng và sức khỏe của con người... Đồng thời, tăng cường thu hút, tạo điều kiện để doanh nghiệp, cá nhân tìm hiểu, đầu tư phát triển nông nghiệp, tạo bước đột phá về quy mô, phương thức sản xuất, kỹ thuật và chất lượng sản phẩm nông sản trên địa bàn.

Bài và ảnh: Lê Ngọc