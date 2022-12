Điện lực Thạch Thành vệ sinh sứ cách điện bằng công nghệ hotline góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Thời gian qua, Điện lực Thạch Thành (PC Thanh Hóa) luôn quan tâm, chú trọng đến công tác quản lý kỹ thuật vận hành, trong đó việc áp dụng vệ sinh sứ cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao công nghệ hotline đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thời gian cắt điện có kế hoạch.

Công nhân Điện lực Thạch Thành (PC Thanh Hóa) chuẩn bị phiên rửa sứ hotline.

Hàng ngày, hệ thống lưới điện phải thường xuyên tiếp xúc với các tác nhân không có lợi từ môi trường đưa đến, ví như việc bụi bẩn tích tụ nhiều, kết hợp độ ẩm cao hoặc sương mù có thể dẫn đến phóng điện dọc theo bề mặt chuỗi cách điện, gây ra sự cố, làm gián đoạn quá trình cung cấp điện.

Quản lý 208 TBA, 8 lộ đường dây trung thế với chiều dài 288.04km và 931.546km đường dây hạ thế. Thời gian qua, Điện lực Thạch Thành (PC Thanh Hóa) đã đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định và liên tục đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện cho 37.288 khách hàng trên địa bàn.

Có được kết quả đó, ngoài các giải pháp căn bản về công tác đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện, Điện lực Thạch Thành còn chú trọng đến công tác quản lý kỹ thuật vận hành, trong đó việc áp dụng vệ sinh sứ cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao công nghệ hotline đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thời gian cắt điện có kế hoạch. Các phiên làm việc lập trong năm đã được lần lượt tổ chức theo định kỳ.

Việc thực hiện rửa sứ hotline góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Theo đó, Điện lực Thạch Thành đã phân công đội sản xuất trực tiếp thực hiện công việc được giao tại các vị trí được lên phương án an toàn từ trước. Qua quá trình triển khai, thực tế cho thấy do cách điện của lưới điện đang mang điện áp cao đòi hỏi công nhân phải nắm vững quy trình, quy định, tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện về an toàn khi làm việc như thời tiết, cán bộ kỹ thuật và công nhân phải dùng thiết bị kiểm tra mức độ cách điện an toàn của nước và ghi cụ thể vào phiếu công tác; nước đã khử ion phải chứa trong bồn sạch làm bằng nhựa hoặc inox; bồn chứa nước được bố trí cùng với thiết bị động lực để tạo áp lực khi phun nước, kiểm tra chất lượng nước sau khi lọc… ở tất cả các khâu phải được giám sát chặt chẽ. Kết quả đến nay đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu này của cả năm 2022 đạt và vượt mức kế hoạch Công ty giao.

Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện, nhân “Tháng tri ân khách hàng năm 2022”, ngoài thực hiện vệ sinh cho ĐZ và TBA thuộc quyền sở hữu của đơn vị, Điện lực Thạch Thành đã hỗ trợ miễn phí vệ sinh cách điện một số trạm khách hàng trên địa bàn như: TBA Gia Bảo, TBA Nguyên Phú.

Đánh giá việc ứng dụng công nghệ vệ sinh sứ cách điện đang mang điện bằng công nghệ hotline đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giảm được chi phí, nhân công, thời gian, đảm bảo an toàn cho người lao động cũng như thiết bị, nâng cao chất lượng vận hành và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.

Dương Tiến Thế Vỹ (Điện lực Thạch Thành)