{title} Công an Thanh Hóa triển khai phần mềm quản lý người ra vào vùng dịch Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an về triển khai phần mềm quản lý người ra vào vùng dịch, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh triển khai hệ thống quản lý công dân vùng dịch và quản lý tiêm chủng vắc-xin phòng COVID- 19 gắn với khai thác dữ liệu từ hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu cư trú. Lực lượng công an hướng dẫn công dân kê khai thông tin trên website: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn Theo đó, công dân sẽ thực hiện kê khai thông tin trên website: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn thông qua thiết bị di động smartphone hoặc máy tính có kết nối internet trước khi đi qua trạm kiểm soát dịch bệnh, hệ thống sẽ có QRcode để cán bộ tại chốt dịch kiểm tra thông tin và xác nhận thông tin công dân. Trong trường hợp công dân không có điện thoại thông minh sẽ được phát phiếu khai báo y tế để kê khai và cán bộ tại chốt kiểm dịch xác nhận thông tin và tiến hành xác thực thông tin công dân qua kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lực lượng công an hướng dẫn công dân kê khai các thông tin Trung tá Lê Thị Quỳnh Hương, Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh cho biết, hệ thống ra đời sẽ giải quyết cơ bản vấn đề ùn tắc tại các chốt kiểm dịch ở các cửa ngõ thông qua việc cho phép người dân khai báo trước thông tin cá nhân, thông tin y tế, cho phép người dân xuất, lưu QRcode. Việc triển khai (quét QRcode) tại các trạm kiểm soát có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại thông minh của cán bộ trực chốt. Qua đó cán bộ trực chốt hoàn toàn chủ động trong công tác kiểm tra, góp phần hỗ trợ công tác truy vết y tế nhanh chóng đối với các trường hợp được xác định mắc COVID-19 khi di chuyển trên các phương tiện qua các tỉnh, thành phố thông qua việc kiểm soát lịch trình di chuyển của người bị nhiễm bệnh trên hệ thống phần mềm. Hệ thống được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu người dân khi khai báo sẽ được xác thực, đảm bảo thông tin khai báo là chính xác, thông tin được chuyển tới Công an cơ sở, qua đó giúp Ngành Y tế nhanh chóng xác định được số lượng, độ tuổi... những người trong gia đình người mắc COVID-19 có tiếp xúc gần với người bệnh để lên phương án chủ động cách ly, chữa trị phù hợp. Quốc Hương

